Tuore tutkimus paljastaa yllättävän yksityiskohdan nuorten aikuisten lomabudjetista.
Moni suomalainen tasapainoilee juuri nyt lomatoiveiden ja oman talouden välillä.
Lähes puolet suomalaisista kokee säästöalusta Raisinin teettämän kyselytutkimuksen perusteella tarvetta kuluttaa enemmän lomien aikaan, ja nuorilla paine on vielä tätäkin suurempi. Kyselyyn vastasi tuhat suomalaista.
25–34 vuotiaista joka kymmenes kertoo kattavansa lomamenot jopa velkarahalla, kuten luotolla tai osamaksulla.
Myös yksinhuoltajista yli 13 prosenttia ja koti-isistä ja -äideistä joka viides (19 %) kertoo turvautuvansa luottoon.
Joka neljäs kyselyyn vastanneista (28 %) kattaa lomanvieton kuluja taas sosiaalietuuksilla, kuten eläkkeellä, opintotuella tai työttömyyspäivärahalla.
Erityisen riippuvaisia etuuksista ovat selvityksen mukaan yksin asuvat, joista reilu kolmannes rahoittaa kesämenot eläkkeen tai tukien yhdistelmällä.
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Kesä näkyy lompakossa
Enemmistö suomalaisista kokee lomanvieton kulutuksensa olevan hallinnassa. Lähes joka kymmenes (9 %) myöntää sen olevan heikosti hallinnassa.
– Suomalaiset ovat olleet viime aikoina melko varovaisia kuluttajia, mutta kesä horjuttaa tasapainoa ja vahvistaa sesonkiluonteisesti yksityistä kulutusta kotimaassa, Raisinin liiketoiminta-analyytikko Aino Ketola kiteyttää tiedotteessa.
– Erityisesti suunnittelun puute yhdistettynä kausiluonteiseen kulutuspaineeseen näkyy siinä, että osa ajautuu ottamaan jopa velkaa lomailuun.