MTV Urheilu seuraa Englannin ja Argentiinan välistä jalkapallon MM-kisojen välieräottelua tiiviisti tässä artikkelissa. Kamppailu käynnistyy kello 22.

Panoksena on paikka ensi sunnuntain MM-finaaliin, johon Espanja eteni jo tiistaina. Tämän illan ottelun häviäjä kohtaa Ranskan pronssipelissä.

Englanti ja Argentiina ovat ennen tätä pelanneet viidesti vastakkain MM-tasolla. Englannilla on kolme voittoa (1962, 1966 ja 2002), Argentiinalla kaksi (1986 ja 1998).

Ottelua voi seurata myös MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla! Studiolähetys käynnistyy kello 21, ottelu kello 22.

MM-välierän seuranta:

Englanti–Argentiina X–X, kello 22

Klo 21.22: MTV Urheilun MM-studiossa muisteltiin Englannin ja Argentiinan välisten MM-ottelujen ikimuistoisia hetkiä. Katso alla oleva video!

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