Italialaisoikeus antaa tänään tuomion kahdeksan vuoden takaisesta siltaturmasta.
43 ihmistä sai surmansa Luoteis-Italian Genovassa vuonna 2018, kun moottoritiesilta romahti.
Oikeuskäsittely alkoi vuonna 2022. Tapauksen raskaimmat syytteet koskevat kuolemantuottamusta, ja syytettyjä on yli 50. Heidän joukossaan on muun muassa suurta osaa Italian moottoriteistä hallinnoivan yhtiön entinen toimitusjohtaja ja infrastruktuuriministeriön virkamiehiä.
Oikeuskäsittely on keskittynyt sillan kunnossapitoon. Syyttäjän mukaan silta oli aikapommi, jonka kuultiin tikittävän.