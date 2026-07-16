Kanadan maastopalot aiheuttavat ongelmia jopa New Yorkissa saakka.

Toronton ilmanlaatu oli keskiviikkona maailman huonoin suurten kaupunkien joukossa, kun Luoteis-Ontariosta peräisin oleva metsäpalosavu tummensi taivaan ja levisi Yhdysvaltojen koillisosaan, mikä johti terveysvaroituksiin ja kehotuksiin, että asukkaat rajoittaisivat ulkoilua.

Pohjois-Ontarion metsäpaloista peräisin oleva savu peittää kaupungin ja heikentää ilmanlaatua Torontossa, Ontariossa, Kanadassa 15. heinäkuuta 2026.AFP / Lehtikuva

Metsäpalot riehuvat harvaan asutuilla alueilla satojen kilometrien päässä Torontosta ja levittävät savua laajalle alueelle, vaikka ne eivät uhkaa kaupunkeja suoraan.

Environment Canada raportoi Torontolle ilmanlaadun terveysindeksin (Air Quality Health Index) lukeman olevan 10+, joka luokitellaan ”erittäin korkeaksi riskiksi”, ja ennusteiden mukaan vaaralliset olosuhteet saattavat jatkua torstai-iltaan asti.

Vaikutukset ulottuvat NewYorkiin

New Yorkissa vaikutukset alkoivat tuntua jo päiviä aiemmin ennen kuin naapuriosavaltio New Jersey isännöi sunnuntaina jalkapallon MM-finaalia.

Paikallisviranomaiset antoivat hälytyksen, kun ilmanlaatu heikkeni epäterveelliselle tasolle, ja kehottivat asukkaita vähentämään rasittavaa ulkoilua sekä pitämään ylimääräisiä taukoja, jos he ovat ulkona keskiviikkona ja torstaina.

Kansallinen sääpalvelu (National Weather Service) kertoi, että savu voi jäädä leijumaan viikon loppuun saakka.

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