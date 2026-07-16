Alexis Mac Allister

Video Argentiinan tasoitusmaalista alla ja voitto-osumasta jutun yllä.

– Pelasimme itsemme hyvään asemaan, mutta sitten emme tienneet, mitä tehdä. Me vetäydyimme alas ja annoimme heidän tulla päälle. He loivat lukuisia paikkoja, ja sitten me murruimme. Todella iso pettymys, BBC:n asiantuntija Wayne Rooney summasi.