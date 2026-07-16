Video Argentiinan tasoitusmaalista alla ja voitto-osumasta jutun yllä.
1:37Messi syöttää, Fernandez tällää – Argentiina tasoittaa Englantia vastaan.
Englantilaisasiantuntijat hämmästelivät Thomas Tuchelin luotsaaman joukkueen pelaamista johtoasemassa.
– Pelasimme itsemme hyvään asemaan, mutta sitten emme tienneet, mitä tehdä. Me vetäydyimme alas ja annoimme heidän tulla päälle. He loivat lukuisia paikkoja, ja sitten me murruimme. Todella iso pettymys, BBC:n asiantuntija Wayne Rooney summasi.
– Parempi joukkue voitti. Argentiina reagoi loistavalla tavalla, toinen ex-suurpelaaja Alan Shearer komppasi.
– Argentiina ei panikoinut, vaan jauhoivat peliään ja uskoivat tekemiseensä, Shearer jatkoi.
Englannin pelaaminen ihmetytti myös MTV Urheilun MM-studiossa (analyysivideo jutun alla).
– Ajattelimme (Englannin johtomaalin jälkeen), että nyt Argentiina joutuu olemaan aktiivisempi ja Englanti pysyy aktiivisena. Mutta jostain syystä Englanti vetäytyi ja oli passiivisempi, asiantuntija Jari Litmanen totesi.
– Argentiina vei viimeisen 20 minuutin shakkipelin 100–0, hän jatkoi.
Toisen asiantuntijan Mika Väyrysen mukaan Argentiina onnistui loistavasti vaihdoissaan, kun esimerkiksi Rodrigo De Paul ja Gonzalo Montiel loivat painetta oikealta.
Studioisäntä Peetu Pasanen ihmetteli Englannin muotoa puolustuspäässä.
– Kun Englanti vetäytyi, minulla oli olo, että Englannin leveimmätkin pelaajat olivat siellä boksin reunoilla. Argentiinalla oli tilaa tulla ihan boksin rajalle jopa.
MM-jalkapallon mitalipelit:
Sunnuntai 19.7. Pronssiottelu Ranska–Englanti klo 00.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Finaali Espanja–Argentiina klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
4:17Englannin vetäytyminen hämmästytti – asiantuntijat analysoivat Argentiinan ihmenousun.
2:16MM-välierän maalit analyysissä: "Englantilaiset miettivät varmasti, miksi me emme menneet lähemmäs".