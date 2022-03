Natsiviestejä, rattijuopumus tyky-päivillä ja muun muassa Mika Myllylän urkintaa – MTV selvitti rajavartiostolaisten väärinkäytökset

Lievänkin rangaistuksen saanut voi saada potkut

– Jos virkamies on syyllistynyt suhteellisen vakavaan rikokseen, tai rikos on sen luonteinen, että sen perusteella katsotaan luottamuksen Rajavartiolaitoksen tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen vaarantuvan, voi sinänsä lieväkin rikosoikeudellinen rangaistus johtaa virkamiesoikeudellisiin toimenpiteisiin, ja jopa irtisanomiseen, ylitarkastaja Outi Leinonen Rajavartiolaitoksen esikunnan laillisuusvalvontayksiköstä kertoo.

Luottamuksen menettäminen johtaa irtisanomiseen

Virkamieheltä odotetaan nuhteettomuutta

Rajavartiolaitos on esitutkintaviranomainen, jonka tehtäviin kuuluu rajavalvonta ja -tarkastus sekä tarvittaessa myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito rajanylityspaikoilla. Rajavartiomiehellä on erityinen voimankäyttökoulutus ja kansalaisten perusoikeuksiin voimakkaasti puuttuvia toimivaltuuksia ja työssään he valvovat useiden lakien noudattamista. Siksi on yhteiskunnallisesti merkittävää, miten Rajavartiolaitoksen henkilöstö toimii virassa ja yksityiselämässään, millaisiin tekoihin he syyllistyvät ja millaisia seuraamuksia heihin siitä seuraa.