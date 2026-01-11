Nasa on seurannut Etelämantereesta neljäkymmentä vuotta sitten lohjenneen valtavan jäävuoren tilannetta sen liikkuessa eteläisellä Atlantilla.

A-23A on yksi suurimmista ja pitkäikäisimmistä tutkijoiden seuraamista jäävuorista. Nasa kertoo, että nyt jäävuori on täyttynyt sulamisvedestä ja se on hajoamispisteessä.

A-23A irtaantui Etelämantereesta vuonna 1986. Se oli tuolloin 4 000 neliökilometrin kokoinen järkäle.

Jäävuoresta alkoi irrota useita osia viime vuoden aikana ja nyt sen kooksi arvioidaan 1 182 neliökilometriä. Radikaalisti pienentyneestä koostaan huolimatta kyseessä on edelleen yksi suurimmista jäävuorista.

Astronautin ottama kuva ISS-avaruusasemalta.NASA Earth Observatory

Viime kuussa Nasan Terra-satelliitti nappasi jäävuoresta kuvan. Kuvassa näkyy, että sulamisvesi on saanut A-23A:n pinnan näyttämään siniseltä.

Astronautti otti jäävuoresta vielä tarkemman kuvan kansainväliseltä ISS-avaruusasemalta käsin. Siinä sulamisvesien muodostava valtava sinertävä allas näkyy vielä selvemmin.

Lue myös: Jääpingviinien hellyttävä leikkihetki tallentui videolle Etelämantereella

Tutkijoiden mukaan A-23A on nyt vain joidenkin päivien tai viikkojen päässä lopullisesta tuhoutumisestaan.

Etelämantereesta on kuitenkin piakkoin irtautumassa uusia jäävuorijättejä, jotka ovat kooltaan yli 1 500 neliökilometriä.