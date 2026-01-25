Yhdysvaltojen rannikkovartioston jäänmurtaja pelasti australialaisen luksusristeilijän, joka oli jumittunut Rossinmeren jäihin Etelämantereella.
Australialainen luksusristeilijä Scenic Eclipse II oli matkaamassa Etelämantereen Rossinmeren läpi, kun se jäikin jumiin paksuihin jäihin lauantaina 17. tammikuuta.
Apuun riensi Yhdysvaltojen rannikkovartioston jäänmurtaja USCGC Polar Star, joka oli alueella Deep Freeze 2026 -operaatiossa, rannikkovartiosto kertoo.
Yhdysvaltojen ainoa raskaansarjan jäänmurtaja seilaa vuosittain kuukausia kestävällä operaatiolla Etelämantereella, jossa se käy täydentämässä Yhdysvaltojen tutkimusasemien varastoja.
Viranomaisten mukaan kyseessä sattui olemaan myös Polar Starin syntymäpäivä, sillä se otettiin käyttöön 17. tammikuuta 1976.
Jäänmurtajalta kuvatulta videolta näkyy, kuinka risteilijä vapautui jäiden keskeltä. Katso video artikkelin alusta.