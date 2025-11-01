Tutkijat ovat löytäneet maailman vanhimmaksi ajoitettua jäätä ja ilmaa syvältä Etelämantereen jääpeitteestä.
Tutkijat onnistuivat saamaan näytteitä jäätiköstä satojen metrien syvyydestä. Näytteet olivat olleet hautautuneena tuoreempien jäämassojen alla noin kuuden miljoonan vuoden ajan. Aiheesta uutisoi tiedesivusto Science Alert.
Jäätikkötutkija vertaa jäänäytteitä aikakoneiksi, joiden avulla tutkijat pääsevät vilkaisemaan planeettamme olosuhteisiin menneinä aikoina.
Maapallolla muinaisuudessa vallinneesta ilmastosta on hankala löytää näytteitä, koska Maa on geologisesti aktiivinen. Alati muuttuva planeetta pyyhkii samalla jälkiä menneisyydestään.
Etelämanner on kuitenkin yksi poikkeus, koska siellä lumi ja jää pääsevät kerrostumaan.
Tutkijat uskoivat ennakkoon löytävänsä Etelämantereen Allan Hillsin alueelta noin kolmen miljoonan vuoden ikäisiä näytteitä. Kyseisellä alueella vanhat jääkerrostumat ovat lähempänä pintaa, kuin muualla Etelämantereella sään vaikutuksen takia. Syvimmillään jäätä porattiin alueella 206 metrin syvyyteen.