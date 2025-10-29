Eteläisen jäämeren syvyyksistä on löytynyt uusia, hämmentäviä lajeja.

Tutkijat ovat löytäneet yhdestä maailman syrjäisimmästä paikasta, Etelämannerta ympäröivältä valtamereltä 30 tieteelle aiemmin tuntematonta eliölajia.

Yksi otuksista on pyöreä, saalistava lihansyöjäpesusieni Chondrocladia sp. nov., jolle tutkijat antoivat kutsumanimen "kuolemapallo".

Pesusienen lisäksi tutkijat löysivät uusia panssaroituja ja hohtavia suomumatoja, aiemmin tuntemattomia meritähtilajeja, uusia äyriäisiä kuten siiroja ja katkoja, sekä harvinaisia kotiloita ja simpukoita.

Asiantuntijat arvioivat myös mahdollisia lisälajeja, kuten mustia koralleja ja ehkä uutta merisulkasukua.

Lisäksi tutkijat havaitsivat niin sanottuja zombiematoja (Osedax sp.). Niitä ei pidetä tieteelle uusina, mutta ne ovat erikoisia, koska niillä ei ole suuta eikä suolistoa, vaan ne käyttävät symbioottisia bakteereja hajottamaan rasvaa valaiden ja muiden suurten selkärankaisten luista.

Eteläinen jäämeri on yhä suuri tuntematon

Nippon Foundation-Nekton Ocean Census -hankkeen tutkijat ottivat kahdella Eteläiselle jäämerelle tänä vuonna suuntautuneella retkellään lähes 2 000 näytettä muun muassa tulivuoren romahtaneista kraattereista ja Eteläisten Sandwichsaarten syvänteistä.