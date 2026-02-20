Mediapersoona Mattiesko Hytönen, 82, sairastui eturauhassyöpään vuonna 2019.

Pitkän linjan kolumnistin ja tv-persoonan Mattiesko Hytösen, 82, sairastuminen eturauhassyöpään sai hänet kirjoittamaan autofiktiivisen esikoisromaaninsa Kuusi viiltoa (Aviador). Teosta hän teki kuusi vuotta.

Kirja julkaistiin vasta sen jälkeen, kun Hytönen oli toipunut leikkauksesta ja sairaudestaan. Syöpädiagnoosin hän sai vuonna 2019.

Hytönen kertoo kirjassa jopa inhorealistisesti, miten sairaus ja siitä toipuminen häneen vaikutti.

– Ensimmäiset kävelyt tein Kaivopuiston rantaan, ja olin "vällytetty". Siellä ensimmäisen kerran lirahti. Epärealistisen kiduttavaa, mitä tapahtui, mutta todellisuutta, Hytönen kertoo leikkauksen jälkeisestä virtsankarkailustaan Viiden jälkeen -ohjelmassa.

