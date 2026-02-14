Suomessa Pohjoismaiden heikoin HPV-rokotekattavuus | MTV Uutiset
Suomessa Pohjoismaiden heikoin HPV-rokotekattavuus – "Käsitys erilaisista haitoista elää tiukassa"
10:25Katso video: Taru Salovaara sairastui HPV:n aiheuttamaan kohdunkaulan syöpään vain 25-vuotiaana. THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio muistuttaa, että rokote ehkäisee jopa yli 90 prosenttia kohdunkaulan syövistä ja sen esiasteista.
HPV-rokote ei ehkäise vain kohdunkaulan syöpää vaan myös useita muita sekä naisia että miehiä koskettavia syöpiä.
Joka vuosi yli kaksi miljoonaa ihmistä Euroopassa sairastuu syöpään.
Arvioiden mukaan syöpätapauksista joka kahdeksas johtuu infektiosta, joka olisi ollut ehkäistävissä esimerkiksi rokotuksilla tai muilla keinoilla.
Jotta tulehdussairauksien aiheuttamia syöpiä saataisiin ehkäistyä tulevaisuudessa tehokkaammin panostaa EU 25 miljoonaa euroa ehkäisyohjelman kehittämiseen.
Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan tarkoituksena on muun muassa selvittää, mitkä väestöryhmät eivät rokottaudu useita syöpiä aiheuttavaa HP-virusta vastaan.
Lisäksi THL harkitsee B-hepatiittirokotteen lisäämistä kansalliseen rokotusohjelmaan Suomessa.
Krooninen B-hepatiitti on yksi yleisimmistä maksasyövän aiheuttajista.
HPV-rokote ehkäisee yli 90 prosenttia kohdunkaulan syövistä
Esimerkiksi kohdunkaulan, emättimen, ulkosynnyttimien, peniksen, peräaukon, kaulan ja pään alueen syöpiä aiheuttavaa ihmisen papilloomavirusta, HPV:ta, vastaan on olemassa rokote, joka kuuluu Suomessa kansalliseen rokotusohjelmaan.
HPV-infektiot leviävät pääosin seksuaalisessa kanssakäymisessä, ja ne yleistyvät selvästi seksielämän aloituksen jälkeen, mutta myös ihokontakti voi riittää tartuntaan.
Arvioiden mukaan 80 prosenttia ihmisistä altistuu elämänsä aikana papilloomavirukselle.
Kohdunkaulan syövistä ja sen esiasteista rokote pystyy ehkäisemään jopa yli 90 prosenttia tanskalais- ja ruotsalaistutkimusten mukaan.
Vuosittain Suomessa todetaan 180 uutta kohdunkaulan syöpää, ja noin 55 naista menehtyy siihen.
Miehillä HPV aiheuttaa yleisimmin nielurisan syöpää.
Suomessa kohdunkaulan syöpää sekä useita muita syöpiä tehokkaasti ehkäisevän HPV-rokotteen rokotekattavuus on kuitenkin Pohjoismaiden heikoin.
– Pohjoismaissa kattavuus on 90 prosenttia. Suomessa tyttöjen osalta kattavuus on noin 80 prosenttia ja poikien 75 prosenttia, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoi Huomenta Suomessa.
Kontio arvioi Huomenta Suomessa, että Suomessa HPV-rokotekattavuutta heikentää kaksi tekijää.
Ensinnäkin vuosikymmenen takaiset väärät käsitykset HPV-rokotteesta ovat pysyneet monien mielissä.
– Silloin kerrottiin, että tytöt pyörtyilivät ja olisi neurologisia oireita. Mutta enemmän se itse rokottaminen pelotti ja aiheutti pyörtymistä.
– Neurologisista oireista on monissa tutkimuksissa todettu, etteivät ne liity tähän rokotteeseen, mutta käsitys erilaisista haitoista elää tiukassa.
Toiseksi vanhemmat antavat Kontion mukaan liikaa vastuuta HPV-rokotteen ottamisesta lapsilleen.
– Ensimmäinen rokote annetaan 10–12-vuotiaalle ja vanhempi on läsnä rokotustilanteessa. Kun vanhempi kysyy lapselta, haluatko rokotteen, voi lapsi siinä vaiheessa vastata, ettei halua, koska ei halua, että häntä piikitetään ja vanhempi hyväksyy tämän.
– Mutta vanhemman pitäisi tehdä tämä päätös, koska lapsi ei ymmärrä, että [rokotteella] ehkäistään tulevaisuuden syöpää, Kontio muistuttaa.
