Tshekki on julkistanut joukkueensa helmikuussa pelattaviin olympialaisiin.
Joukkueen ykköstähtenä loistaa Boston Bruinsin maalitykki David Pastrnak. Hänelle tulitukea antavat Martin Necas ja Tomas Hertl.
Maalivahtiosastolta löytyy suomalaisille tuttu nimi. Ilvestä pitkään edustanut ja tätä nykyä NHL:ssä Anaheim Ducksin maalia vartiova Lukas Dostal on mukana kisakoneessa.
SM-liigasta joukkueeseen pääsi yksi pelaaja. Kärppien tshekkipuolustaja Jiri Tichacek. 22-vuotias puolustaja on tehnyt 31 SM-liigaottelussa 22 tehopistettä, mikä oikeuttaa puolustajien pistepörssin viidenteen sijaan.
Tshekin olympiajoukkue:
Maalivahdit:
Lukas Dostal, Anaheim Ducks
Dan Vladar, Philadelphia Flyers
Karel Vejmelka, Utah Mammoth
Puolustajat:
Radko Gudas, Anaheim Ducks
Tomas Kundratek, Ocelari Trinec
Michal Kempny, Brynäs IF
Jan Rutta, Geneve-Servette
David Spacek, Iowa Wild
Filip Hronek, Vancouver Canucks
Jiri Tichacek, Kärpät
Radim Simek, Bili Tygli Liberec
Hyökkääjät:
David Pastrnak, Boston Bruins
Roman Cervenka, HC Dynamo Pardubice
Martin Necas, Colorado Avalanche
Dominik Kubalik, EV Zug
Jakub Flek, HC Kometa Brno
Lukas Sedlak, HC Dynamo Pardubice
Ondrej Palat, New Jersey Devils
Pavel Zacha, Boston Bruins
Tomas Hertl, Vegas Golden Knights
David Kämpf, Vancouver Canucks
Ondrej Kase, HC Litvinov
Radek Faksa, Dallas Stars
David Tomasek, Färjestad BK
Matej Stransky, HC Davos