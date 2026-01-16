Grönlanti tulee nähdä liittolaisena eikä varallisuutena, sanoo Tanskassa vieraileva Yhdysvaltain republikaanisenaattori Lisa Murkowski.

Noin kymmenen Yhdysvaltain kongressin jäsentä vierailee Kööpenhaminassa, missä he ovat keskustelleet Grönlannin tulevaisuudesta tanskalaisten ja grönlantilaisten poliitikkojen kanssa.

Edustajat kuvailivat tapaamisen jälkeen järjestetyssä lehdistötilaisuudessa keskusteluja rakentaviksi ja tärkeiksi.

Tanskaan autonomisena alueena kuuluva Grönlanti on nyt globaalin geopolitiikan polttopisteessä, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on kiristänyt vaatimuksiaan alueen saamiseksi.