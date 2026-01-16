Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän saattaa asettaa tuontitulleja maille, jotka eivät tue hänen Grönlanti-suunnitelmiaan.
Donald Trump on vaatinut Grönlannin liittämistä Yhdysvaltoihin ja perustellut sitä väitteillä, joiden mukaan Kiina ja Venäjä aikoisivat vallata Grönlannin.
Nyt hän heitti lisää vettä kiukaalle.
– Voin ehkä määrätä tullin maille, jos ne eivät suostu tukemaan Grönlantiin liittyvää suunnitelmaa, koska tarvitsemme Grönlannin kansallisen turvallisuuden vuoksi, Trump sanoi Valkoisessa talossa.
Tiedotustilaisuus liittyi varsinaisesti terveyteen liittyviin asioihin.
Tanskassa Grönlannin lippu nostettiin perjantaina usealla paikkakunnalla salkoon tuenosoituksena autonomiselle alueelle, kertoi Tanskan yleisradioyhtiö DR.