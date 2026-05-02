Yhdysvaltain tuki Euroopalle ei ole enää automaattista, vaan se on ansaittava tai ostettava, kirjoittaa MTV Uutisten Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Viisituhatta sotilasta. Isossa mittakaavassa luku ei kuulosta dramaattiselta – mutta Donald Trumpin päätös vetää amerikkalaisia joukkoja pois Saksasta on paljon enemmän kuin pelkkää sotilaslogistiikkaa.

Se on viesti. Ja viesti on selvä: Yhdysvaltain sotilaallinen läsnäolo Euroopassa ei ole enää itsestäänselvyys. Se on neuvotteluväline.

Trumpin päätös on suora kosto Saksalle siitä, ettei se ole tukenut Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoi julkisesti, että Iran nöyryyttää Yhdysvaltoja neuvotteluissa.

Trump suuttui.

Mikäli vähennys toteutuu, Saksaan jää yhä reilu 30 000 amerikkalaissotilasta — suunnilleen saman verran kuin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan vuonna 2022. Ukrainan sodan vuoksi lisätyt joukot siis poistuisivat, vaikka Venäjä käy edelleen sotaa Euroopassa.

