Trumpin hallinto aikoo tutkia 55 miljoonan ulkomaalaisen viisumit

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto aikoo tutkia kaikki noin 55 miljoonaa ulkomaalaista, joilla on tällä hetkellä viisumi Yhdysvaltoihin matkustamista varten. Asiasta uutisoi muun muassa Washington Post -lehti.

Maan ulkoministeriön mukaan viisumi peruutetaan, jos tarkistuksessa löydetään merkkejä esimerkiksi rikollisesta toiminnasta, viisumin mahdollistaman oleskelun ylittämisaikeista tai terroristijärjestön tukemisesta.

Lehdelle nimettömänä puhunut ulkoministeriön edustaja sanoi, että esimerkiksi sosiaalisen median tarkistaminen venyttänee tarkistusprosessia.

– Keräämme enemmän tietoa kuin koskaan, ministeriön edustaja sanoi.

Ulkoministeriö sanoi peruuttaneensa yli kaksi kertaa enemmän viisumeja kuin viime vuoden vastaavana aikana. Opiskelijaviisumeja on ministeriön mukaan peruutettu neljä kertaa enemmän.

Viisuminhaltijoita valvotaan jo tehostetusti

Uutinen aiheutti huolta maahanmuuttoasiantuntijoissa, joiden mukaan viisuminhaltijoita valvotaan jo tehostetusti.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Cato-instituutin maahanmuuttopolitiikan johtajan David Bierin mukaan vaikuttaa siltä, että hallinto haluaa peruuttaa viisumeja ennemmin puheen kuin käyttäytymisen perusteella.

– En usko, että se on kaikkien kohdalla mahdollista, mutta epäilen, että arviot tehdään syrjivällä tavalla, joka kohdistuu tietyn taustan omaaviin maahanmuuttajiin ja tiettyihin viisumiluokkiin, tai tiettyihin ihmisiin, joiden viisumin peruuttamiseen he haluavat tekosyyn, Bier sanoi.

Trump on Valkoiseen taloon palattuaan pyrkinyt torjumaan laitonta maahanmuuttoa, mutta tikun nokkaan on joutunut myös laillinen matkustaminen, kuten työ- ja opiskelijaviisumit.

Trumpin hallinto ilmoitti aiemmin tällä viikolla peruuttaneensa yli 6 000 opiskelijaviisumia oleskeluajan ylittämisen tai rikkomusten vuoksi. Noin 200–300 niistä peruttiin hallinnon mukaan terrorismin vuoksi.

Viisumeja on pyritty peruuttamaan myös ihmisiltä, jotka osallistuivat kampusmielenosoituksiin, joissa vastustettiin Israelin hyökkäystä Gazan kaistalle. Hallinto syytti joissain tapauksissa opiskelijoita antisemitismistä sekä tuen osoittamisesta äärijärjestöille.