Republikaanien mukaan Donald Trump ansaitsee uuden luodun palkinnon "pyyteettömästä työstä amerikkalaisten hyväksi".
Edustajainhuoneen puhemies Mike Johnson järjesti republikaanien varainkeruuillallisella presidentti Donald Trumpille yllätyksen ojentamalla hänelle aivan uuden America First -palkinnon.
Johnson kertoo, että kultainen kotkanmuotoinen palkinto tullaan jakamaan tästä edespäin joka vuosi. Hän ei omien sanojensa mukaan voisi keksiä parempaa henkilöä, jolle tämän ensimmäisen palkinnon voisi ojentaa.
– Hän on ollut valmis työskentelemään kirjaimellisesti ympäri vuorokauden, Johnson kertoo.
– Tämä kultainen kaunis patsas tässä. Se on sopiva uudelle aikakaudelle Amerikassa, Johnson jatkaa ylpeänä.
Trump tulee tämän jälkeen noutamaan hänelle osoitetun palkinnon lavalle aplodien saattelemana. Video näyttää, kuinka Trumpin ilme on silmin nähden ilahtunut.
Presidentti ilahtui uudesta palkinnosta.
Yllätyspystejä satelee, muttei Nobelin rauhanpalkintoa
Trumpille palkinto on lyhyen ajan sisään jo toinen niin sanottu "yllätyspysti".
Hänelle loihdittiin viime joulukuussa myös täysin uusi Kansainvälisen jalkapalloliiton (FIFA) myöntämä rauhanpalkinto. FIFA:n päällikkö mukaan palkinto myönnetään henkilölle, "joka on