Nuorempana hän muun muassa kuului kiihkojuutalaiseen, rasistiseen Kach-puolueeseen, jonka jopa Israel totesi terroristiseksi ja kielsi sen. Asepalvelukseen Ben-Gviriä ei otettu äärinäkemystensä takia.

Sääntöpohjainen järjestys "saalistajien" uhrina

– Se on murtumassa. Tällä hetkellä on rakentumassa saalistajien maailmanjärjestys. He pyrkivät hallitsemaan käyttämällä voimaa, korvaamalla diplomatian sodalla, normalisoivan hyökkäykset siviilejä vastaan, normalisoimalla rikokset, kansanmurhan ja taloudellisen kiristämisen, Callamard määrittelee, ja viittaa nimeltä Vladimir Putiniin , Donald Trumpiin ja Benjamin Netanjahuun.

– Mielestäni sellaisia ovat maat, joilla on taloudellista ja sotilaallista kykyä. Ei riitä, että Eurooppa sanoo "ei" Putinille, sen pitää sanoa niin myös Trumpille ja Netanjahulle.

"Eurooppa pettää arvonsa"

Tapasi presidentti Stubbin

– Meillä oli suora keskustelu sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen hajoamisesta, ja siitä, että tarvitsemme paljon enemmän arvopohjaista johtajuutta, mukaan lukien Suomessa. Teillä on presidentti, joka on pukenut sanoiksi vision, joka ainakin mainitsee arvot. Tämä on enemmän kuin mitä 95 prosenttia Euroopan johtajista tekee. Tarvitsemme enemmän ja vahvempia ääniä, koska maailma tarvitsee rohkeita johtajia, ja jos sellainen tulee suomesta, miksi ei, Callamard sanoo, ja viittaa Stubbin puhumaan arvopohjaiseen realismiin.