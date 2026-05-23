Gaza-laivueen jäsenistön kohtelu kertoo tämän päivän Israelin arvoista, sanoo Suomessa vieraileva Amnesty Internationalin pääsihteeri Agnès Callamard. Hän myös katsoo, että sääntöpohjainen maailmanjärjestys on murtumassa voimaan uskovien "saalistajajohtajien" takia.
Gazan tilanteeseen huomiota kiinnittäneen Sumud-laivueen jäsenten kohtelu kertoo nykypäivän Israelista. Ja se oli vain jäävuoren huippu, vaikka maan poliitikot toisin väittävät, sanoo Suomessa vieraileva Amnesty Internationalin ranskalainen pääsihteeri Agnès Callamard MTV:n haastattelussa.
– Näkemämme monin tavoin heijastaa erittäin hyvin sitä, kuinka Israel kohtelee pidättämiään ihmisiä. Pääministeri (Benjamin Netanjahu) ja muut väittävät, ettei tämä ole Israelin arvojen mukaista. Mutta takaan, tekemämme työn perusteella, että se on täysin maan arvojen mukaista.
– Noin he kohtelevat vankeja. Itse asiassa pidätettyjä laivueen jäseniä kohdeltiin paljon paremmin kuin palestiinalaisia vankeja kohdellaan.
Amnesty on dokumentoinut lukemattomia kertomuksia kidutuksesta, raiskauksista ja seksuaalisesta väkivallasta, hän sanoo.
Laivueen jäsenten kohtelu suututti Euroopassa
Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir julkaisi videon laivueen jäsenten nöyryyttämisestä ja kovakouraisesta kohtelusta, mikä nostatti Euroopassa arvosteluvyöryn, ja esimerkiksi Italia vaatii anteeksipyyntöä.
Israel pysäytti laivueen kansainvälisellä merialueella. Siinä oli mukana myös kolme suomalaista.
Israelissa muun muassa pääministeri Netanjahu tuomitsi Ben-Gvirin toiminnan. Äärioikeistolainen Ben-Gvir asuu Kiyat Arban siirtokunnassa Israelin miehittämällä Länsirannalla.
Nuorempana hän muun muassa kuului kiihkojuutalaiseen, rasistiseen Kach-puolueeseen, jonka jopa Israel totesi terroristiseksi ja kielsi sen. Asepalvelukseen Ben-Gviriä ei otettu äärinäkemystensä takia.