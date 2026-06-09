Turussa Meyerin telakalla rakennetaan maailman suurimmat risteilyalukset. Tuorein niistä, Legends of the Seas, on jo heinäkuussa matkustajien käytettävissä Välimerellä.
Aivan lähiaikoina Meyer Turun telkalta irrotetaan köydet ja maailman suurin risteilyalus, Royal Caribbeanin Legend of the Seas, suuntaa kohti Välimerta.
Merten jättiläisen koko on valtava. Laivalla on pituutta 365 metriä ja sen leveys on 65 metriä. Aluksella on korkeutta piipun huippuun mitattuna reippaat 64 metriä.
Maksimissaan aluksessa on noin 10 000 henkilöä, joista matkustajia on noin 7 600 ja miehistöäkin 2 350.
Palveluita on valtavasti, ja yksistään nälkäänsä voi hakea tyydytystä yli 40 ravintolasta.
Aikaansa voi viettää vaikka merien suurimmassa vesipuistossa, pelaamalla koripalloa tai minigolfia tai vaikka kuntosalilla.
Matkustaja voi pulahtaa myös maailman suurimpaan laivaan rakennettuun uima-altaaseen.
– Nämä ovat hyvin haastavia laivarakentajalle suunnitella. Eli kun laiva liikkuu, pitää varmistaa se, että vedet pysyvät altaassa, kertoo Jaakko Leinonen Meyer Turun projektipäällikkö.
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Mutta miten ihmeessä Turussa rakennetaan maailman näyttävimmät ja suurimmat risteilijät?
– Meillä on erittäin vahva verkosto, meillä on erittäin vahva suunnitteluosaaminen, innovaatiokyky ja globaalissa kilpailussa olemme pärjänneet erittäin hyvin.
– Meidän tuote on maailmanluokkaa ja asiakkaamme Royal Caribbean Group tarvitsee näitä lisää. Legend of the Seas on laiva numero kolme Icon-sarjassa, sanoo Casimir Lindholm Meyer Turun toimitusjohtaja.