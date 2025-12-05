



Kommentti: Trump sai viimein rauhanpystinsä – Fifa-pomo palkitsi kaverinsa, joka ei pelin yhteishengestä piittaa 6:54 FIFA palkitsi Trumpin rauhanpalkinnolla. Julkaistu 05.12.2025 19:31 Janne Hopsu janne.hopsu@mtv.fi Trump ei saanut halajamaansa Nobelin rauhanpalkintoa, mutta hänelle ojennettiin tänään Washingtonissa muhkea lohdutus. Kansainvälinen jalkapalloliitto myönsi hänelle uunituoreen, kuin Trumpille räätälöidyn rauhanpalkinnon, kirjoittaa ulkomaantoimittaja, jalkapalloa kentiltä politiikkaan vuosikymmeniä seurannut Janne Hopsu. Jalkapallo on massojen peli, mutta lajin suurin päällikkö Gianni Infantino viihtyy maailman eliitin virkahuoneissa ja juhlasaleissa. Siksi johtamansa Fifa palkitsi tänään ennennäkemättömästi poliitikon, Infantinon selkääntaputtelukaverin Donald Trumpin. Fifan puheenjohtaja Infantino ilmoitti marraskuussa järjestön uudesta palkinnosta: Fifan rauhanpalkinto – jalkapallo yhdistää maailman. Sillä on tarkoitus "palkita henkilöitä, jotka ovat tehneet poikkeuksellisia ja erityisiä tekoja rauhan eteen". Huhut jalkapallokaupungilla lähtivät heti kiertämään. Tällainen henkilö voisi olla Donald Trump, vaikka hänen ehkä julkisin tekeminen jalkapallon kanssa tapahtui 16.7.2018 Helsingissä. Tuolloin Vladimir Putin heidän yhteisessä mediatilaisuudessaan ojensi Trumpille jalkapallon puolipirullisesti hymyillen. Hämmentynyt Trump heitti pian pallon vaimolleen Melanialle. (2018 MM-kisat pelattiin Venäjällä.) Ja katso! Tänään MM-kisojen lohkoarvontojen yhteydessä Washingtonin Kennedy Centerissä Trump sai janoamansa rauhanpystin. Onhan se lohtu sivusuun menneestä Nobelista, jalkapallo kun on kuningaslaji.





Mukana Trumpin virkaanastujaisissa

Infantino on johtanut Fifaa vuodesta 2016. Johtajavuosiensa edetessä hänen hymynsä on käynyt maireammaksi maailman johtajien vieressä.

Joku voisi luonnehtia käytöstä mielistelyksi. Mutta Infantino on myös poliittinen tuulenhaistaja par excellence.

Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino on rakentanut suhdettaan presidentti Donald Trumpiin vuosia. Kuvassa Infantino ojensi Trumpille MM-kisapelipaidan Valkoisessa talossa elokuussa 2018./All Over Press

Sveitsiläis-italialainen 55-vuotias juristi osallistui Trumpin virkaanastujaisiin tammikuussa. Jo tätä ennen hän oli vieraillut Mar-a-Lagossa.

Viime kesänä Fifa avasi toimiston Trump Towerissa New Yorkissa. Fifan Yhdysvaltain toimisto on Miamissa Floridassa, Trumpin kotiosavaltiossa.

Floridan byroossa Infantino on isännöinyt muun muassa Trumpin hallinnon jäseniä. Lokakuussa Fifa nimitti Trumpin tyttären Ivankan koulustusprojektin johtokuntaan. Projekti tähtää 100 miljoonan dollarin rahoituspohjaan.

Elokuussa Infantino toi itsensä ja jalkapallon kullankeltaisen MM-pokaalin Valkoiseen taloon. Trump sai pidellä maailman tavoitelluinta pystiä käsissään. Tämä suodaan ani harvalle ei-maailmanmestarille.

"Koska olet voittaja"

Vieressä Infantino liversi kerkeästi: "Siihen saavat koskea vain voittajat. Koska olet voittaja, totta kai voit aivan hyvin koskea siihen." Samassa rytäkässä Infantinon piti muistuttaa siitä, kuka on Leo Messi, ja mistä maasta.

Kulta on Valkoista taloa hallitseva koristesävy. Samassa tilaisuudessa Infantino lahjoitti Trumpille lipun kisojen loppuotteluun: Rivi 1, paikka 1.

Infantino kävi Washingtonissa hovikumarruksella, koska Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko järjestävät yhdessä ensi kesän MM-kisat. Fifa myönsi ne heille kesäkuussa 2018 Moskovassa.

Vähemmän häntä on nähty poseeraamassa kameroille Kanadan pääministerin Mark Carneyn tai Meksikon presidentin Claudia Sheinbaumin kanssa.

"Erittäin läheinen ystävä"

Infantino julkisti Fifan rauhanpalkinnon päivälleen kuukausi sitten Miamissa. Palkinnosta on kuitenkin vähän tietoa.

Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestö yritti saada Fifalta tietoa muun muassa siitä, ketkä olivat ehdokkaina, kuka/ketkä voittajan valitsivat, ja millä henkilökohtaisilla perusteilla palkinto jaetaan. HRW ei saanut vastausta.

Julkistamisen yhteydessä Infantino kutsui Trumpia "erittäin läheiseksi ystäväkseen". Samassa tilaisuudessa Trump jälleen retosteli olleensa se, joka hoiti kisat Yhdysvaltoihin. Raporttien mukaan Infantino yleisössä oli sulaa vahaa.

Samassa tilaisuudessa Infantino kehui kaveriaan seuraavasti: "Mielestäni meidän kaikkien pitäisi tukea sitä, mitä hän (Trump) tekee, koska se näyttää melkoisen hyvältä."

Imarteluun puuttui Fifan entinen hallintokomitean puheenjohtaja, Miguel Maduro. Fifalla nimittäin on poliittiset puolueettomuussäännöt.

Portugalilainen lakimies ja ex-ministeri arvioi, että Infantino rikkoi järjestön sääntöjä Trump-hehkutuksellaan. Järjestöllä on lisäksi rasismin ja syrjinnän vastaisia kampanjoita.

Ja tietysti Infantino oli paikalla Valkoisessa talossa, kun Trump marraskuussa tarjosi illallisen Saudi-Arabian de facto hallitsijalle, kruununprinssi Mohammed bin Salmanille. Infantino myös osallistui seurueeseen, joka kulki Trumpin mukana tämän toisen presidenttikauden ensimmäisellä matkalla – Saudi-Arabiaan, Qatariin ja Arabienmiraatteihin. Sanomattakin selvää on, että Infantino golfaa Trumpin kanssa.

Infantino lobannut Trumpia vuosia

Kunnianhimoinen kauppamies ja työpaikallaan teitittelyä monivuotisilta kollegoiltaankin vaativa Infantino toki aloitti Trumpin lobbaamisen vuosia sitten. Siitä hänelle maksetaan, yli neljä miljoonaa euroa vuodessa.

Infantino vieraili Valkoisessa talossa ensimmäistä kertaa elokuussa 2018. Hän hekotteli vieressä, kun Trump heilutti Fifan pomolta saamaansa tuomarin punaista korttia. Trump sai myös nimellään ja pelinumerolla 26 koristellun pelipaidan.

Trumpin tietämys jalkapallosta ei ole parasta a-luokkaa, ja jalkapallonkin – myös saamansa palkinnon – suhteen hän on toiminut rauhanhengen vastaisesti.

Aloitetaan naapureista, kisojen järjestäjäkumppaneista. Trump on uhannut Meksikoa sotilaallisilla iskuilla. Kanadaa Trump taajaan kiusaa liittämisestä 51. osavaltioksi. Molemmat ovat Trumpin tariffien uhreja.

Trump uhannut vaihtaa pelikaupunkeja

Trump on uhannut siirtää pelejä pois demokraattien hallitsemista kaupungeista. Se ei ole mahdollista, koska presidentillä ei ole mitään tekemistä itse kisojen järjestelyjen kanssa. Tai ei pitäisi olla. Fifa on sopinut asioista pelikaupungeiksi valittujen, niissä toimivien tahojen kanssa.

Vain Fifa voi siirtää pelejä, jos se katsoo siihen olevan syytä, kuten Trumpin politisoima turvallisuus. Mutta ainahan Trump voi ’puhua’ kaverilleen Infantinolle, ja on tähän suoraan viitannutkin. Kuinka ollakaan, lokakuussa Fifa ilmoitti, että "vaarattomuus ja turvallisuus ovat totta kai (Yhdysvaltojen) hallituksen vastuulla".

Trump toistelee uhkauksiaan, joita ruokkii poliittinen kosto.

Seattle on yksi pelikaupungeista. Kaupungin uudeksi pormestariksi valittu Katie Wilson on demokraatti. 17. marraskuuta Trump nimitteli Wilsonia "erittäin, erittäin liberaaliksi, kommunistiksi", ja vihjaisi pelien siirtämisestä kaupungista.

Jälleen kerran Infantino seisoi Trumpin vierellä presidentin työhuoneessa Valkoisessa talossa, muta ei sanonut Trumpille englanniksi taikka trumpiksi "ei käy".

Viisumipolitiikka kieltää fanien saapumisia

Toinen jalkapallorauhan vastainen toimi on viisumipolitiikka.

Marraskuussa Trump lupasi nopeuttaa ottelulipun saaneiden fanien viisumihakemusten käsittelyä maailmalla. Tietoa ei ole, tarkistetanko silti rajalla heidän somekäyttäytymisensä.

Iran ja Haiti ovat lopputurnausmaita. Iran on rutinoitunut lopputurnausmaa, Haiti pelasi edellisen ja ainoan kerran MM-kisoissa Länsi-Saksassa 1974.

Molemmat ovat Yhdysvaltojen viisumikieltojen mustalla listalla. Ei siis ainakaan haitilaisia ja iranilaisia futisfaneja, ellei linja muutu.

Trump on myös usein puhunut halveksivasti vähemmistöistä, ja maista, joista tulee joukkueita kisoihin.

Kun jalkapallo ei yhdistäkään maailmaa…

Trumpin oma poliisivoima, tulli- ja siirtolaisviraston ICE:n maskien taakse naamioituvat miehet, jahtaavat luvattomia siirtolaisia karkotettavaksi, myös pelikaupunkien kaduilla.

Monet heistä ovat Latinalaisesta Amerikasta. Sieltä kisoihin tulee lajin jättiläisiä, joiden kannattajia siirtolaisten – laillisesti ja laittomasti maassa olevien – joukossa on miljoonia.

ICE:n ’metsästys’ tuntuu kohdistuvan erityisesti muihin kuin valkoihoisiin.

Kuinka moni ei-eurooppalaiselta näyttävä, maassa lain ja luvan kanssa oleva, kansalainen tai muuten, uskaltaa lähteä katsomaan otteluita tai osallistua kisahuumaan kotinsa ulkopuolella, jos ja kun aseistetut naamiomiehet mielivaltaisesti pysäyttävät, pidättävät ja heittävät jopa pitkiksikin ajoiksi ihmisiä lukkojen taakse?

Tulkaa, mutta häipykää

Varapresidentti J.D. Vance töräytti viime heinäkuussa, että totta kai kaikki ovat tervetulleita nauttimaan upeasta turnauksesta, mutta sen jälkeen olisi paras häipyä, muuten sisäisen turvallisuuden ministerillä on asiaa.

Kyylähenkinen vihjailu ei varsinaisesti nosta odotuksia vilpittömästä tervetulomaton levittämisestä. Fanien kuluttamat dollarit ovat toki toinen asia.

Infantino on kuin kala vedessä autoritääristen johtajien parissa, oli kyse sitten Vladimir Putinista, Qatarin emiraatista tai Saudi-Arabian kuningashuoneesta. Saudeille Infantino junaili 2034 MM-kisat jo ennen kuin asiasta oli virallista päätöstä.

Ennen MM-kisoja joulukuussa 2022 Infantino viihtyi pitkään Qatarin isäntien ylläpitämänä. Hänet muistetaan erityisesti puheestaan, missä viiden tähden hotelleissa viihtyvä eurooppalaismiljonääri sanoi tuntevansa olevan arabi, afrikkalainen, homo, vammainen, siirtotyöläinen.

Infantino viittasi omaan siirtolaistaustaansa Sveitsissä, pisamiinsa, ja lapsuusaikansa punaisiin hiuksiin. Infantino perheineen asuu yhä Qatarissa. Fifan päämaja ei ole Dohassa, vaan Zürichissä Sveitsissä.

Miksi Trump sai palkinnon, vaikka hänellä ei ole jalkapallon kanssa tekemistä?

Infantinon pyrky vaikuttamaan

Mielistelyllä pääsee Trumpin pakeille, suosioonkin, ja maailman median eteen.

Fifalla on 211 jäsentä. Se on suvereeni jalkapalloilevan maailman edustaja ja symboli. Järjestön johtajalle avautuvat kaikki punaisten mattojen päässä odottavat paraatiovet.

Fifa on aiemminkin ollut puheenjohtajiensa julkisuuden ja henkilökohtaisen vaikuttamisen väline, mutta Infantino on vienyt itsekorostuksen uusiin sfääreihin ja brändännyt itsensä Fifan henkilöitymäksi, korvaamattomaksi. Hän tuntee ilmeistä tenhoa politiikan ja rahan de luxe -piireihin.

Korvaamattomuudentunteesta voi olla iloa, tai se voi viedä häpeään. Näin kävi Infantinon varsinaiselle edeltäjälle, korostuneen omahyväiselle Sepp Blatterille. Fifa hyllytti hänet 2015 järjestöön liittyneiden korruptiosyytösten takia.

Tutkimusten takana olivat Yhdysvaltain oikeusviranomaiset. Prosessi auttoi Fifan uudistuskomiteaan kuulunutta Uefan puheenjohtajaa Infantinoa nousemaan jalkapallon järjestömaailman korkeimmalle huipulle, siis Yhdysvaltain toimien seurauksena.

Infantino on nyt kolmatta ja viimeistä kauttaan Fifan puheenjohtajana. Sulavalle ja huippuverkostoituneelle juristille on kysyntää. Jos vaikka Trumpin klaani löytäisi hänelle mehukkaita töitä…

Ensi kesän kisoissa on odotettavissa 104 ottelun lisäksi yhdysvaltalaisellakin mittakaavalla ylitsepursuavan mielisteleviä sanoja ja eleitä silmäätekevien luksusaitiossa. Ja ainakin yksi rauhanpalkittu ykkösrivin ykköspaikalla.