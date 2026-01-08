Presidentti Trump listasi 66 järjestöä, joista Yhdysvaltojen tulisi vetäytyä.
Presidentti Donald Trump vaatii Yhdysvaltoja vetäytymään myös Suomessa toimivasta Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta Hybrid CoE:sta.
Trump on allekirjoittanut määräyksen, jossa hän vaatii Yhdysvaltoja vetäytymään 66 kansainvälisestä järjestöstä. Yksi järjestöistä on vuonna 2017 toimintansa aloittanut Hybrid CoE.
Trumpin allekirjoittamassa muistiossa listataan 31 YK-järjestöä ja 35 muuta järjestöä.
Suomessa Yhdysvaltain vetäytymisestä Hybrid CoE:sta kertoi aiemmin Demokraatti.