Vuonna 2011 voimaan tullut Uusi START -ydinaserajoitussopimus oli Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltain kannalta huonosti neuvoteltu.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Uusi START -ydinaserajoitussopimuksen uudelleenneuvottelun sijaan tulisi kehittää kokonaan uusi ja modernisoitu sopimus.
Yhdysvaltain ja Venäjän välinen ydinaserajoitussopimus umpeutui torstaina.
Trump kirjoittaa Truth Social -alustallaan, että maiden ydinaseasiantuntijoiden tulisi neuvotella sopimus, joka kestäisi pitkälle tulevaisuuteen.
Uusi START -sopimus rajoitti käyttövalmiiden strategisten ydinaseiden määrää.
Uusi START solmittiin vuonna 2010 alun perin kymmeneksi vuodeksi, ja se astui voimaan 2011. Sittemmin sopimuksen voimassaoloa jatkettiin viidellä vuodella.
Sopimus oli Trumpin mukaan Yhdysvaltain kannalta huonosti neuvoteltu ja sitä rikottiin räikeästi.
Ydinaseita rajoittavat sopimukset ovat olleet keskeinen osa Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton tai Venäjän suhteita kylmän sodan ajoista 1970-luvulta lähtien.