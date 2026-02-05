Liiketoiminta ja kehitys

Ydinaseita rajoittavat sopimukset ovat olleet keskeinen osa Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton tai Venäjän suhteita kylmän sodan ajoista 1970-luvulta lähtien.

Sopimus oli Trumpin mukaan Yhdysvaltain kannalta huonosti neuvoteltu ja sitä rikottiin räikeästi.

Uusi START solmittiin vuonna 2010 alun perin kymmeneksi vuodeksi, ja se astui voimaan 2011. Sittemmin sopimuksen voimassaoloa jatkettiin viidellä vuodella.

Yhdysvaltain ja Venäjän välinen ydinaserajoitussopimus umpeutui torstaina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Uusi START -ydinaserajoitussopimuksen uudelleenneuvottelun sijaan tulisi kehittää kokonaan uusi ja modernisoitu sopimus.

Trump: USA:n ja Venäjän tulisi kehittää moderni ydinasesopimus

Uudesta sopimuksesta on yleensä neuvoteltu jo hyvissä ajoin ennen edellisen umpeutumisesta.

Putin: Venäjä toimii vastuullisesti

Uudesta sopimuksesta ei toistaiseksi ole käynnistetty virallisia neuvotteluja.

Uutissivusto Axios kuitenkin uutisoi aiemmin torstaina, että Yhdysvallat ja Venäjä harkitsisivat ydinaserajoitussopimuksen jatkamista.

Kaksi Axiosille asiasta puhunutta lähdettä sanoi, että suunnitelmaluonnos vaatisi vielä molempien maiden presidenttien hyväksynnän.

Kolmannen lähteen mukaan asiasta oli keskusteltu Abu Dhabissa käydyissä neuvotteluissa, mutta sopimukseen ei päästy.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ehdotti viime vuonna, että Yhdysvallat ja Venäjä jatkaisivat sopimuksen määrärajojen noudattamista.

Trump reagoi tuolloin ehdotukseen myönteisesti, mutta tämä ei ole johtanut mihinkään muodolliseen prosessiin.

Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa keskustellut Putin sanoi keskiviikkona, että Venäjä toimisi vastuullisesti ja harkitusti.

Ei tarkoita rajattomuutta

Sopimuksen umpeutuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ydinaseita saisi nyt vapaasti kehittää tai käyttää.