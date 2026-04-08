Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen auttavan liikenneruuhkien purkamisessa Hormuzinsalmessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvallat tulee auttamaan laivaliikenteen ruuhkien purkamisessa Hormuzinsalmessa. Trump kirjoittaa, että alueella tullaan näkemään paljon positiivisia toimia.

– Lastaamme aluksiin kaikenlaisia tarvikkeita ja "roikumme" siellä varmistaaksemme, että kaikki sujuu hyvin, Trump sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Tulee paljon positiivista toimintaa! Tulee paljon rahaa. Iran voi aloittaa jälleenrakennuksen, hän väitti.

Trump sopi kahden viikon tulitauosta Iranin kanssa alle kaksi tuntia ennen määräaikaa, jonka hän oli asettanut Iranille salmen avaamiseksi. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi on sanonut, että Iran varmistaa turvallisen kulun Hormuzinsalmessa kahden viikon ajan maan asevoimien koordinoimana.

Jos salmea ei olisi avattu, USA olisi Trumpin mukaan aloittanut laajat hyökkäykset Iranin siviili-infrastruktuuriin.