Ukrainan tekemät iskut ovat ajaneet Venäjän akuuttiin bensakriisiin. Se on ajanut ihmisiä jopa salakuljetusyrityksiin.
Venäjän bensantuotanto on pudonnut tasolle, joka kattaa vain noin 65 prosenttia kausittaisesta keskimääräisestä kulutuksesta.
Syynä akuuttiin bensapulaan ovat Ukrainan lennokki-iskujen aiheuttamat tuotantokatkokset suurilla öljynjalostamoilla.
Ukraina on viime aikoina kiihdyttänyt iskujaan Venäjän energiainfrastruktuuriin ja suuriin jalostamoihin. Pyrkimys on entisestään heikentää vastapuolen sotakykyä.
Polttoaine on todellakin käynyt vähiin ja sen myötä tankkausjonot ovat pidentyneet merkittävästi. Uutistoimisto Reutersin mukaan joillakin huoltoasemilla järjestystä ovat ylläpitäneet poliisin sijaan kasakat, joita on viime vuosina käytetty virkavallan tukena.
Kasakat ovat Venäjän hallituksen kanssa yhteistyötä tekeviä, valtion tunnustamia henkilöitä.
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Kysyntä kasvaa kesällä
Ukrainan aiheuttamat vauriot ovat pakottaneet useita jalostamoja keskeyttämään toimintansa kokonaan. Lähteiden mukaan tuotanto on pysähtynyt muun muassa Norsi- ja Omskin-jalostamoilla, jotka ovat maan kaksi suurinta bensantuottajaa.
Myös Saratovissa sijaitseva suuri jalostamo on joutunut keskeyttämään tuotannon.
Kesäkuukausina Venäjän bensankysyntä on tyypillisesti noin 1,15–1,20 miljoonaa tonnia päivässä. Reutersin haastattelemien teollisuuslähteiden mukaan tuotanto jää tällä hetkellä tarpeesta peräti 400000–450000 tonnia päivässä, mikä vastaa siis noin 35 prosentin vajetta.