Osa yhdysvaltalaisista virkamiehistä epäilee, että Israelin raportilla pyritään vaikuttamaan Trumpin päätöksiin Iranin suhteen.
Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.
Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan.
Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä.