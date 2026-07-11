Havainnot tuntomerkkeihin sopivasta henkilöstä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.
Poliisi pyytää havaintoja Kuopion Neulamäestä kadonneesta 72-vuotiaasta naisesta.
Etsittävä nainen liikkuu todennäköisesti jalkaisin Kuopion kaupungin alueella. Viimeisin varma sijainti Kuopion Neulamäessä.
Poliisin mukaan kadonneella on ollut katoamishetkellä päällä harmaa tuulipuku, ruskeat housut ja mustat kengät. Lisäksi hänellä on ruskeat hiukset ja silmälasit.
Havainnot tuntomerkkeihin sopivasta henkilöstä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.