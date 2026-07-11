Veikkausliigassa pelaava HJK on julkaissut vastineensa ennen FC Lahti -ottelua tapahtuneeseen kannattajien väkivaltaiseen yhteenottoon.
Poliisi tiedotti tutkivansa aiemmin lauantaina Lahdessa tapahtunutta joukkotappelua. Poliisi epäilee tappelun liittyneen FC Lahden ja HJK:n väliseen Veikkausliigan otteluun.
Poliisi otti 48 henkilöä kiinni.
Ottelun jälkeen HJK otti voimakkaasti kantaa peliä edeltäneisiin väkivaltaisuuksiin.
– HJK ei hyväksy minkäänlaista väkivaltaa. Seura antaa kaiken mahdollisen tuen viranomaisille, jotta Lahden väkivaltaisuuksiin osallistuneet saadaan vastuuseen, eikä kyseisillä henkilöillä ole mitään asiaa HJK:n kotiotteluihin, HJK viestii X:ssä.
FC Lahti voitti ottelun maalein 2–0.