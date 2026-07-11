Joukkotappelu Lahden keskustassa tallentui tänään videolle.
MTV Uutisten lukijan kuvaamalla videolla näkyy, millaiset tapahtumat johtivat 48 henkilön kiinniottoon joukkotappelun yhteydessä Lahden keskustassa lauantaina päivällä.
Poliisi epäilee tappelijoiden olleen kahden jalkapallojoukkueen, HJK:n ja FC Lahden, niin sanottuja ultrafaneja. Joukkueilla oli tänään ottelu Lahdessa.
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MTV Uutisten haastatteleman ravintolapäällikön mukaan tapahtumat saivat alkunsa, kun joukko kommandopipoisia HJK:n kannattajia juoksi kohti Iloinen kulkija -ravintolan terassia, jossa oli tapahtuma-aikaan muutama kymmentä FC Lahden kannattajaa.
Ravintolan omaisuutta tuhoutui tapahtumien yhteydessä.
Kiinniotettuja, joista suurin osa oli Suomen kansalaisia, epäillään alustavasti useasta pahoinpitelystä ja laittomasta naamioitumisesta.
ikosnimikkeet saattavat täsmentyä tutkinnan edetessä.