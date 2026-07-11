FC Lahti kukisti HJK:n lauantain Veikkausliiga-kierroksella 2–0-lukemin.

Otso Koskinen laukoi Lahden 1–0-johtoon avauspuoliajalla.

Neemias Barbosa puolestaan venytti vaisusti pelanneen HJK:n maaliverkkoja tulisella laukauksellaan toisella puoliajalla.

Tappio oli vaisua kautta pelaavalle HJK:lle toinen perättäinen. FC Lahti puolestaan on pelannut jo neljä viimeisintä otteluaan tappioitta.



HJK:n ja Lahden kohtaaminen tunnetaan nimellä "sakkoderby", koska otteluparin yhteydessä on nähty useita yhteenottoja joukkueiden kannattajien kesken. Poliisi epäilee kymmenien kannattajien tapelleen Lahdessa ennen päivän ottelua.