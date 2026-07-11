Pakastatko mansikoita? Pidä mielessä nämä neuvot.
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry nostaa tiedotteessaan esiin tärkeitä seikkoja mansikoiden pakastamiseen liittyen. Tiesitkö, että pakastustapa vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisina marjat saa sulatettuna käyttöön?
– Väärin pakastetut mansikat muuttuvat helposti vetisiksi ja mauttomiksi. Pakastusprosessissa nopeus ja oikea tekniikka ovat valttia, yhdistyksestä muistutetaan
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Ei kannata laittaa huurteiseen pakastimeen
Jos pakastimen sulatus on päässyt unohtumaan, ei välttämättä ole viisasta pakastaa mansikoita. ETKO ry:n mukaan yli 3–5 millimetrin huurre kylmäaineputkistossa heikentää laitteen tehoa, eli hidastaa mansikoiden jäätymistä ja siten heikentää pakastettujen marjojen laatua.
Sulata pakastin, jos mahdollista.
Tarkista merkintä: Paljonko voi kerralla pakastaa?
Tiesitkö, että laitteen pakastuskyvyn voi tarkistaa? Pakastimestasi löytyy arvokilpi tai tyyppikilpi, jossa kerrotaan kuinka monta kiloa vuorokaudessa laitteessa voi pakastaa (kg/24 h). Voit pakastaa yhden vuorokauden aikana enintään pakastimen pakastuskyvyn verran.
– Pakastuminen kestää 24 tuntia, ja tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia tuotteita. Pakastuskyvyn ylittävä määrä kerralla hidastaa jäätymistä ja heikentää marjojen laatua.