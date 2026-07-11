Pakastatko mansikoita? Pidä mielessä nämä neuvot.

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry nostaa tiedotteessaan esiin tärkeitä seikkoja mansikoiden pakastamiseen liittyen. Tiesitkö, että pakastustapa vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisina marjat saa sulatettuna käyttöön?

– Väärin pakastetut mansikat muuttuvat helposti vetisiksi ja mauttomiksi. Pakastusprosessissa nopeus ja oikea tekniikka ovat valttia, yhdistyksestä muistutetaan

Ei kannata laittaa huurteiseen pakastimeen

Jos pakastimen sulatus on päässyt unohtumaan, ei välttämättä ole viisasta pakastaa mansikoita. ETKO ry:n mukaan yli 3–5 millimetrin huurre kylmäaineputkistossa heikentää laitteen tehoa, eli hidastaa mansikoiden jäätymistä ja siten heikentää pakastettujen marjojen laatua.

Sulata pakastin, jos mahdollista.

Tarkista merkintä: Paljonko voi kerralla pakastaa?

Tiesitkö, että laitteen pakastuskyvyn voi tarkistaa? Pakastimestasi löytyy arvokilpi tai tyyppikilpi, jossa kerrotaan kuinka monta kiloa vuorokaudessa laitteessa voi pakastaa (kg/24 h). Voit pakastaa yhden vuorokauden aikana enintään pakastimen pakastuskyvyn verran.

– Pakastuminen kestää 24 tuntia, ja tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia tuotteita. Pakastuskyvyn ylittävä määrä kerralla hidastaa jäätymistä ja heikentää marjojen laatua.