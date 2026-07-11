Yleinen miesmyytti voi johtaa orgasmin teeskentelemiseen.

Orgasmin teeskentelystä puhutaan usein naisten kohdalla, mutta myös miehet saattavat toisinaan näytellä saavansa orgasmin.

Seksuaaliterapeutti Joonas Pesosen mukaan taustalla voi olla yleinen myyttinen ajatus siitä, että mies olisi aina haluava ja kykeneväinen seksiin.

– Ajatuksen vuoksi seksistä kieltäytyminen voi olla haastavaa. Sukupuoleen katsomatta orgasmin feikkaaminen linkittyy usein siihen, että pääsisi pois tilanteesta pahoittamatta toisen mieltä., Pesonen kertoo MTV Uutisille.

Pesosen mukaan usein onnistunut seksi mitataan orgasmilla, vaikka se ei todellisuudessa ole mikään onnistumisen mittari.

– Orgasmi voi olla yksi osa sitä, mutta se, mitä tapahtuu ennen orgasmia, voi myös olla yhtä arvokasta, Pesonen muistuttaa.

Pesonen myös muistuttaa, että seksistä saa ja pitää kieltäytyä, jos se ei tunnu hyvältä.

– Niin ennen kuin seksin aikana.