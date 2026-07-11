Poliisi epäilee tappelun liittyvän HJK:n ja FC Lahden väliseen jalkapallo-otteluun.
Kymmenet ihmiset ovat osallistuneet joukkotappeluun tänään päivällä Lahdessa.
Poliisi kertoo saaneensa hätäkeskuksen kautta tiedon tappelusta. Ensimmäinen ilmoitus Lahden keskustan Paasikivenaukiolla käydystä nujakasta tuli kello 12.11 tänään päivällä.
Poliisi epäilee, että tappelijat ovat olleet HJK:n ja FC Lahden kannattajia. Joukkueiden niin sanotut ultrafanit ovat ottaneet usein yhteen ottelutapahtumien yhteydessä.
Poliisi kertoo olleensa nopeasti tapahtumapaikalla. Paasikivenaukiolla oli useita kymmeniä henkilöitä, jotka olivat tapelleet keskenään.
Osa tappelijoista oli naamioitunut. Paikalla on muun muassa heitelty tavaroita ja sytytetty pyroteknisiä soihtuja.
Poliisin käsityksen mukaan tilanne ei ole ollut ennalta sovittu.
Poliisi otti kiinni useita henkilöitä. Kiinniotettujen määrä täsmentyy myöhemmin, sillä tilanteen selvittely on edelleen käynnissä.
Kiinniotettuja epäillään alustavasti useasta pahoinpitelyistä ja laittomasta naamioitumisesta. Rikosnimikkeet voivat täsmentyä tutkinnan edetessä.
HJK:n ja FC Lahden välinen ottelu alkaa Lahdessa kello 15.