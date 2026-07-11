Harri Heliövaara ja Henry Patten voittivat Wimbledonin nelinpeliturnauksen toista kertaa urallaan.

Heliövaara ja Patten kaatoivat finaalissa Marcelo Arevalon ja Mate Pavicin erin 2–0.

– Ihan mielettömät fiilikset. Toinen Wimbledon-voitto. Yksikin tuntui ihan hullulta, mutta nyt on kaksi plakkarissa. Älyttömät fiilikset. Ylpeitä voidaan olla, Heliövaara myhäilee.

Ottelun kumpikin erä ratkesi vasta katkaisupelissä. Patten ja Heliövaara onnistuivat oikealla hetkellä olemaan vastustajiansa parempia.

– Syötimme hyvin ja vastustaja syötti hyvin. Mielettömän korkeatasoista nelinpeliä. Sitten katkaisupelissä onnistuttiin. Onhan se aika kova suoritus tuollaisen paineen alla laittaa parhaat lyönnit kenttään, silloin kuin sitä eniten vaaditaan, Heliövaara summaa.

Heliövaara antoi parilleen Pattenille runsaasti tunnustusta. Myös omaan peliinsä hän oli tyytyväinen.

– Henry pelasi upean ottelun. Minäkin pelasin hienosti, vaikka olisin pari syötönpalautusta enemmän halunnut saada kenttään. Mutta ei ole väliä hei, me voitimme Wimbledonin.