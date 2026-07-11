Harri Heliövaara ja Henry Patten marssivat Wimbledonin tennisturnauksen voittoon kukistamalla Marcelo Arevalon ja Mate Pavicin erin 2–0 (7–6, 7–6).
Kumpikin pari syötti ottelussa rautaisella tarkkuudella, eikä murtopalloja nähty. Avauserässä Heliövaara ja Patten olivat vahvempia katkaisupelissä.
Toinen erä noudatteli samaa kaavaa ja ratkaisua haettiin taas katkaisupelistä.
Tälläkin kertaa lopputulos oli sama. Heliövaara ja Patten napsivat voiton ja voittivat Wimbledonin tennisturnauksen toista kertaa urallaan.