Raumalla on sattunut hukkumistapaus.

73-vuotias mies vajosi uidessaan yllättäen pinnan alle Raumalla Narvijärven Korpelanrannassa lauantaina iltapäivällä.

Hätäkeskus sai ilmoituksen tapahtuneesta kello 17.19. Tehtävälle lähetettiin useita ensihoidon, pelastuslaitoksen ja poliisin yksiköitä.

Mies saatiin pelastettua rannalle, mutta hänet todettiin paikan päällä menehtyneeksi.

Asiaan ei epäillä liittyvän rikosta tai laiminlyöntiä. Poliisi selvittää tapahtuman syytä kuolemansyyntutkinnassa. Asiasta ei tiedoteta enempää.