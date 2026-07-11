Luke Wilson on saanut perheenlisäystä puolisonsa kanssa.
Näyttelijä Luke Wilsonista, 54, on tullut isä! People-lehti uutisoi Wilsonin saaneen perheenlisäystä puolisonsa Kendall Yatesin, 24, kanssa.
Pariskunta oli saapunut pienokaisen kanssa tiistaina 7. heinäkuuta Wilsonin tähdittämän The Hawk -sarjan pressitapahtumaan. He ovat seurustelleet vuodesta 2023 asti.
Wilson tunnetaan lukuisista elokuvista, kuten Blondin kosto, Idioluutio, Old School sekä Perheen jalokivi. Wilsonin veli on niin ikään näyttelijä Owen Wilson.
Veljekset Luke ja Owen Wilson vuonna 2025.