Venäläismalli on noussut kansainväliseksi someilmiöksi, sillä hänen Haaland-imitaationsa on kerännyt miljoonia katselukertoja.

Venäläinen malli Anastasia Kostromitina on noussut sosiaalisen median tähdeksi hämmästyttävän yhdennäköisyytensä ansiosta Norjan jalkapallotähti Erling Haalandin kanssa.

Kostromitinan sosiaalisessa mediassa julkaisema video, jossa hän imitoi Haalandia, on kerännyt jo yli 100 miljoonaa katselukertaa.

Katso video Kostromitinan ja Haalandin yhdennäköisyydestä artikkelin alussa!

Anastasia Kostomitinaa on luonnehdittu Erling Haalandin naispuoliseksi kaksoisolennoksi.

24-vuotias Kostromitina työskentelee moskovalaisessa mallitoimistossa. Hän kertoo, että ensimmäisenä hänen ystävänsä huomasi yhdennäköisyyden Haalandin kanssa.

– Ensin eräs naispuolinen ystäväni huomasi, että näytän jalkapalloilija Haalandilta. Sitten ystävät ja perhe alkoivat huomautella asiasta, ja se vain jatkui, Kostromitina kertoo.

Aluksi vertailu miestähti Haalandiin tuntui oudolta.

– En ymmärtänyt, miksi minua verrattiin miesjalkapalloilijaan. Nyt otan asian huumorilla ja osaan jo itsekin vitsailla aiheesta, hän sanoo.

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