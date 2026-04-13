Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Washingtonissa Brookings-instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen.

Keskustelutilaisuuden aiheena on maailmanjärjestyksen tasapainottaminen pirstaloitumisen aikakaudella. MTV Uutiset näyttää keskustelutilaisuuden suorana kello 19.00 alkaen.

Brookings-instituutti toteaa tapahtuman esittelyssä, että Suomesta tuli Yhdysvaltain etulinjan liittolainen Natoon liittymisen myötä.

Stubb keskustelee tilaisuudessa Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuksen johtajan, transatlanttisten suhteiden asiantuntija Constanze Stelzenmüllerin kanssa muun muassa Euroopan suhteista sekä Suomen lähestymistavasta turvallisuuteen ja yhteiskunnan kestävyyteen.

Stubbilta kysyttiin alkuun Iranin ja Lähi-Idän tilanteesta.

Stubb totesi, että kukaan ei tiedä vastausta siihen, mihin konflikti etenee nyt.

– Kaikki yrittävät keksiä tietä ulos tilanteesta ja pitää Hormuzinsalmi auki, Stubb totesi.

Stubb toteaa, että Ukrainan sota ja Iranin sota kytkeytyvät toisiinsa, muun muassa Ukrainan auttaessa Persianlahden maita modernin sodan ja drooniasiantuntijuutensa ansiosta.

Donald Trump on nostanut Naton tikunnokkaan Iranin tilanteessa. Stubb huomauttaa, että kyse on puolustusliitosta joka toimii konsensukseen perustuen. Hän kertoo kuitenkin ymmärtävänsä amerikkalaisten kannan.

Ukrainan sodasta Stubb kommentoi, että todennäköisin vaihtoehto on, että sota tulee jatkumaan. Stubbin mukaan Ukraina on tällä hetkellä niskan päällä.

– Venäjä ei kykene rekrytoimaan riittävästi sotilaita kompensoidakseen menetyksiä.

Stubb toteaa, että Venäjän menetykset ovat suuria suhteessa siihen, mitä se on saavuttanut.

Stubb toteaa, että Ukrainasta lentää nyt enemmän drooneja Venäjälle kuin Venäjältä Ukrainaan.