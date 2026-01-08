Presidentti Donald Trumpin päätös vetää Yhdysvallat pois 66 eri järjestöstä vaikeuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Asiantuntijat kuitenkin uskovat, että muut valtiot jatkavat ponnisteluja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Tällä kertaa presidentti Trumpin allekirjoitus sinetöi määräyksen, jossa vaaditaan Yhdysvaltoja vetäytymään 66 kansainvälisestä järjestöstä. Vajaa puolet niistä toimii YK:n alaisuudessa.

Yhdysvallat on hylkäämässä muun muassa kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ja YK:n ilmastosopimuksen.

– Kyllä se merkitsee hyvin paljon, kun ajatellaan tätä globaalia ilmastonmuutoksen hillintätyötä. Siinä on se pelko, että nyt jotkut muut maat myös katsovat, että nyt ei ilmastonmuutoksen asiaan pidä niin paljon kiinnittää huomiota ja he voivat irtaantua tai eivät tee asioita niin kunnianhimoisesti kuin aikaisemmin, toteaa Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä.

Fossiilisista luopuminen voi hidastua

Esimerkiksi öljyntuottajamailla voisi olla houkutus jarruttaa fossiilisista polttoaineista luopumista.

– Aikoinaan Dubain ilmastokokouksessa saatiin yhteinen julkilausuma, että fossiilisista polttoaineista pitää pyrkiä pois. Tämä nykyinen kehitys tarkoittaa sitä, että mitään konkretiaa ihan ainakaan tulevina vuosina ei tälle alueelle saada aikaiseksi, pelkää Seppälä.

Toistaiseksi ei kuitenkaan ole merkkejä siitä, että muut valtiot olisivat luopumassa ilmastotavoitteista.

– On nähty, että kaikki muut maat ovat sitoutuneet monenkeskiseen ilmastoyhteistyöhön. Ei ole tullut muita ilmoituksia, että haluttaisiin jättää kansainvälinen yhteistyö, sanoo ilmastoasioiden pääneuvottelija Marjo Nummelin ympäristöministeriöstä.

Järjestöille luvassa rahoitusongelmia

Yhdysvallat on monissa järjestöissä myös merkittävä rahoittaja. Esimerkiksi kansainvälisen ilmastopaneelin rahoituksesta Yhdysvaltain osuus on ollut noin 20 prosenttia. Kun Trump edellisen kerran lopetti rahoituksen, muut maat lisäsivät rahoitusosuuttaan. Jos nyt ei käy niin, se vaikeuttaa köyhimpien maiden osallistumista.

– Jos muut maa eivät ole valmiita kompensoimaan USA:n menetystä, niin silloin pystytään noin viidesosa vähemmän rahoittamaan vähemmän kehittyneiden maiden, sekä hallitusten edustajien että tutkijoiden, osallistumista IPCC:n kokouksiin ja kirjoitustyöhön, laskee Suomen IPCC-ryhmän puheenjohtaja ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas.

Taalaksen mukaan Yhdysvaltain vetäytyminen ilmastotoimista vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan.

– Jos tällä hetkellä pitäisi jotain uutta saada aikaiseksi, USA:n poissaolo on ilman muuta kielteinen asia. USA on kuitenkin maailman toiseksi suurin päästöjen tuottaja heti Kiinan jälkeen.

Kiinan rooli korostuu

Jatkossa Kiinan rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on ratkaiseva.

– Jatkossa ehkä Kiinan ja muiden nousevien talouksien eli Brics-maiden ääni ilmastoneuvotteluissa vahvistuu, pohtii Nummelin.

– Suuri kysymysmerkki on, mikä on Kiinan rooli jatkossa. Pystyvätkö he ikään kuin täyttämään globaalin ilmastonmuutoksen hillintätyön johtajuutta esimerkiksi EU:n kanssa, miettii Seppälä.

Osavaltiot jatkavat ilmastotyötä

Edes presidentti Trump ei pysty lopettamaan kaikkea ilmastotyötä Yhdysvalloissa.

– Yhdysvalloissa on paljon sellaisia osavaltioita, jotka jatkavat kunnianhimoista ilmastotoimintaa. Muun muassa Kalifornia, joka oli vuonna -24 kuitenkin maailman neljänneksi suurin talous, pitää kyllä näistä kiinni, uskoo Seppälä.

– Saimme Belemin ilmastokokouksessa marraskuussa sellaisia viestejä USA:n osavaltioilta ja yrityksiltä, että kyllä ilmastotyö ja vihreä siirtymä tulee jatkumaan. Toki se voi hidastua, arvioi Nummelin.

Trump vetää Yhdysvallat pois myös useista ympäristöjärjestöistä, esimerkiksi Kansainvälisestä luonnonsuojeluliitosta (IUCN), Kansainvälisestä luonnon monimuotoisuuspaneelista (IPBES), valtameri- ja vesiyhteistyöstä sekä trooppisiin metsiin liittyvästä yhteistyöstä.