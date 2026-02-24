Etelä-Ranskassa lämpötilat ovat nousseet lähelle hellelukemia helmikuun vielä jatkuessa, kertoi uutistoimisto AFP tiistaina.

Lounais-Ranskassa Orthezin kaupungissa mitattiin yli 28 astetta ja Biarritzin kaupungissa 27 astetta. Lämpötilat ovat AFP:n mukaan ennätyksellisen korkeita vuodenaikaan nähden.



Tiistaina nähtyjä lämpötiloja mitattaisiin alueella normaalisti vasta toukokuussa. Tähän aikaan vuodesta normaali lämpötila olisi alueella runsaat kymmenen astetta. Sääpalvelu Meteo Francen mukaan sään odotetaan siitä huolimatta yhä lämpenevän keskiviikkona.



Tätä ennen Ranskassa satoi useita päiviä peräjälkeen, ja helmikuu on ollut yksi mittaushistorian sateisimmista.



Korkeat lämpötilat näin varhain vuodesta sekä säiden heittelehtiminen ovat herättäneet huolta ilmastonmuutoksen vaikutuksista.



Ranskassa raportoitiin viime kesänä useista kuolonuhreista maata piinanneen lämpöaallon takia.