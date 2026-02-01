Ilveksen tähtipelaaja Matias Mäntykivi on saanut yhden ottelun pelikiellon. Syynä on lauantain ottelun potkuliike.

Mäntykivi potkaisi KalPan Andreas Okanyn suuntaan lauantain KalPa-ottelun kolmannessa erässä. Tilanteesta ei tuomittu rangaistusta.

Liigan tilannehuone asetti tapauksen kuitenkin kurinpidon tarkasteluun. Mäntykivelle langetettiin teostaan yhden ottelun panna.

– Samalla kun Okany on nousemassa ylös jäästä, Mäntykivi suorittaa oikealla jalallaan laajakaarisen ja voimakkaan potkaisun. Potkaisussa Mäntykiven jalka heilahtaa läheltä jäässä olevaa ja ylösnousevaa Okanyä. Potkaisu ei osu Okanyyn eikä tämän mailaan, päätöksessä taustoitetaan.

Voit katsoa tilanteen pääkuvan videolta.

Mäntykiven oman vastineen mukaan hän pyrki potkaisemaan vastustajan mailaa.

Mäntykivi on kuitenkin teollaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajan turvallisuutta, ja tekotilanne huomioiden teosta on aiheellista määrätä pelikielto, kurinpito paketoi päätöksensä.

Hyökkääjä on sivussa Ilveksen seuraavan ottelun, kun se kohtaa tiistaina Tampereella Pelicansin.