Maakuntakeskuksista Mikkeli verottaa pariskuntia eniten, Helsinki keveimmin.
Kauniainen perii keskituloisilta töissä käyviltä pariskunnilta kunnallisveroa tänä vuonna kaikista kunnista keveimmin, selviää Veronmaksajain keskusliiton vertailusta.
Vertailun mukaan pariskuntien maksama kunnallisvero Kauniaisissa on runsaat 4 000 euroa vuodessa, kun veroprosentti on 4,7. Kakkossijalla vertailussa on Vantaa ja kolmannella sijalla Helsinki.
Kireimmin keskituloisia pariskuntia verottava kunta on puolestaan Pomarkku, jossa veroprosentilla 10,90 puolisoiden kunnallisvero olisi yli 9 400 euroa vuodessa. Toiseksi kovimmin keskituloisia puolisoita verottaa tänä vuonna Ähtäri ja kolmanneksi eniten Halsua.
Eroa työssä käyvän pariskunnan vuodessa maksamissa kunnallisveroissa voi siis olla yhteensä yli 5 000 euroa.
Vertailussa puolisoiden yhteenlasketuiksi vuosituloiksi on määritelty noin 97 000 euroa. Tulot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon naisten ja miesten vuoden 2024 mediaanipalkoista.
Veronmaksajien mukaan kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi tänä vuonna 7,57 prosenttiin, kun se viime vuonna oli 0,03 prosenttiyksikköä pienempi.
Kunnallisvero korkea Keski-Pohjanmaalla
Maakunnittain kunnallisvero on vertailun mukaan tänä vuonna pienin Helsingissä, jossa pariskunta maksaa veroa runsaat 5 000 euroa vuodessa.
Kunnallisvero on pienimmästä päästä myös Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.