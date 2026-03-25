Kunnallisvero on pienimmästä päästä myös Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Vertailussa puolisoiden yhteenlasketuiksi vuosituloiksi on määritelty noin 97 000 euroa. Tulot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon naisten ja miesten vuoden 2024 mediaanipalkoista.

Kireimmin keskituloisia pariskuntia verottava kunta on puolestaan Pomarkku, jossa veroprosentilla 10,90 puolisoiden kunnallisvero olisi yli 9 400 euroa vuodessa. Toiseksi kovimmin keskituloisia puolisoita verottaa tänä vuonna Ähtäri ja kolmanneksi eniten Halsua.

Vertailun mukaan pariskuntien maksama kunnallisvero Kauniaisissa on runsaat 4 000 euroa vuodessa, kun veroprosentti on 4,7. Kakkossijalla vertailussa on Vantaa ja kolmannella sijalla Helsinki.

Kalleimmaksi pariskunnalle tulisi kunnallisveron puolesta asuminen Keski-Pohjanmaalla, missä puolisoiden kunnallisvero olisi noin 8 000 euroa. Lähes yhtä paljon pariskunta joutuisi maksamaan kunnallisveroa Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla.