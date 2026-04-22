Valtiovarainministeriö ei kannata kotitalouksille suunnattuja tukitoimia nousseiden bensan hintojen vuoksi.

Kehysriihessä on neuvoteltu tänään muun muassa arjen kustannuksiin liittyvistä asioista.

Hallitus pyysi jo maaliskuun lopulla valtiovarainministeriötä selvittämään keinoja, joilla voitaisiin ottaa käyttöön nousseiden energian hintojen vuoksi, jos Iranin konfkliktin aiheuttama kriisi syvenee.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kertoo, että tällä hetkellä ministeriö ei suosittele kotitalouksille suunnattuja tukitoimia.

Polttoaineiden hintojen nousun suora vaikutus kotitalouksiin, joilla on auto, on kaikissa tuloluokissa varsin pieni, Majanen kertoo.

Ministeriö on laskenut, että bensan litrahinnan nousu esimerkiksi 25 prosentilla nykyisestä noin 2,1 eurosta 2,7 euroon nostaa alimmissa tuloluokissa kustannuksia keskimäärin reilut 20 euroa kuukaudessa, eli noin 1,5 prosentilla suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin.

Ylemmissä tuloluokissa vaikutus on alle prosentin.

Jos bensan litrahinta nousisi 50 prosentilla nykyisestä, eli noin 3,20 euroon litralta, kasvaisivat kustannukset alimmissa tuloluokissa reilut 40 euroa kuukaudessa, eli noin kolmella prosentilla suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin.

Myös valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoo, että liikkumavara polttoaineen hintaa alentaviin toimiin on pieni.

– Olen alusta asti puhunut, että erilaiset tukitoimet, mikäli niitä tehdään veronalennuksin, puhumattamaan vaikkapa viime hallituskauden tukipaketeista, ovat hyvin tehottomia ja kalliita. Meillä on hyvin pieni liikkumavara.