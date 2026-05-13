Väestöliitto herättelee keskustelua alhaisesta syntyvyydestä esittämällä vauvarahaston perustamista. Yli 200 miljoonaa euroa vuodessa maksava rahasto tuskin kääntäisi suuntaa koko rahan edestä, kirjoittaa politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.

Pitäisikö valtion sijoittaa 200–300 miljoonaa euroa vuodessa rahastoon, jotta suomalaisten sukupuuttoa ehkäistäisiin?

Väestöliitto panee meidät nyt tätä miettimään, koska se esittää vauvarahaston perustamista.

Ajatuksena on siis se, että valtio sijoittaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5 000 euron osuuden rahastoon. Rahat vapautuvat käyttöön, mikäli lapsi aikuistuttuaan itse saa oman lapsen Suomessa. Väestöliitto arvioi, että maltillisella rahastokasvulla ensimmäisestä lapsesta maksettaisiin yhdelle vanhemmalle noin 13 000 euroa, kun rahastosijoituksen arvosta annettaisiin 70 prosenttia ensimmäisestä lapsesta ja loput rahat jäisivät vielä odottamaan toista ja kolmatta lasta.

Näin pyrittäisiin rahalla taittamaan syntyvyyden jatkuvaa alenemista.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa syntyi viime vuonna 45 832 lasta eli 2025 rahastoon olisi pantu reilut 229 miljoonaa euroa.

Vauvarahastosta tuskin tulisi hopealuotia syntyvyyden alenemiseen. Myös Väestöliitto itse on moneen kertaan tuonut ansiokkaasti esille, kuinka monta tekijää vaikuttaa siihen, että ikäluokat pienenevät.

Esimerkiksi vapaaehtoisesti lapsettomien osuus on ollut kasvussa, kun lapsitoiveita ei ole yhtä paljon kuin ennen. Enemmistö toki yhä haluaa vanhemmaksi.

Nykyisin lasten saamiseen vaikuttavat tutkimusten mukaan