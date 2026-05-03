Asiantuntija vinkkaa, miten siirrät suuriakin summia perintöä verovapaasti 12:10 Perintö jakaa perheitä – miten riidat voi välttää? Katso koko keskustelu videolta. Huomenta Suomen vieraina S-Pankin johtaja Veera Kosonen ja Eläkeliitto ry:n vanhusasiamies Irene Vuorisalo. Julkaistu 44 minuuttia sitten Hanna Vaittinen hanna.vaittinen@mtv.fi Perintöriitojen välttämisessä auttaa ennakkosuunnittelu, jotta oma tahto toteutuu. Perinnön siirtämiseen löytyy myös verovapaita keinoja. Perintöjen määrä kasvaa Suomessa ja samalla myös niiden arvo nousee. Vaikka pottia on nykyään jakamassa harvempi perillinen, perintöriidat eivät ole kadonneet minnekään. Suomessa käräjäoikeudet ratkovat lähes 1 700 perintöriitaa vuosittain, kertoo S-Pankin tuore selvitys. – Selvityksistä näkyy, että suurin osa perintöriidoista syntyy jo ennen kuin mitään on ehditty jakaa, sanoo S‑Pankin Family Office & Wealth Planning -palveluista vastaava johtaja Veera Kosonen Huomenta Suomessa. Koko haastattelun voit katsoa yllä olevalta videolta. – Erimielisyys on voinut syntyä jo ennen jakoa, jolloin riitaa aiheuttaa se, ettei pesää saada jaettua sopuisasti. Taustalla voi olla epäoikeudenmukaisuuden tunne tai periaatekysymys. Toinen nouseva syy Kososen mukaan on testamentin moite, eli perillinen kantelee sen virheellisyydestä. Monelle tulee ikävänä yllätyksenä, miten tiukasti laki määrittelee pienetkin muotoseikat testamentissa. Lue myös: Tietyt virheet testamenttia tehdessä voivat tehdä siitä jopa pätemättömän

Kiistaa saattaa tulla esimerkiksi siitä, onko testamentti laadittu muistisairauden aikana, tai loukkaako se rintaperillisen lakiosaa, jota ei pääsääntöisesti edes testamentilla voi ohittaa.

Hyödynnä verovapaat keinot: Mikä on elatuslahja?

Perinnönsaajat ovat itsekin yhä vanhempia, usein reippaasti yli keski-ikäisiä ja vakavaraisia, jolloin omaisuutta ei enää välttämättä tarvita samalla tavalla.

– Silloin kannattaa miettiä myös varallisuuden siirtämistä sukupolvelta toiselle osittain jo aiemmin, Kosonen vinkkaa.

Tässäkin tulee olla tarkkana, ettei perintöön kohdistu perintöverojen lisäksi vielä lahjaverokin, jos perinnönsaaja siirtää sitä suoraan omille lapsilleen.

Verotehokkuutta voi parantaa testamentilla, mutta myös niin kutsutuilla elatuslahjoilla.

Rahalahjoja voi antaa verovapaasti 7 500 euroa kolmen vuoden aikana, mutta elatuslahjat puolestaan ovat verovapaita, eikä niille ole euromääräistä rajaa.

Perintö- ja lahjaverolaki määrittelee elatuslahjoille kuitenkin ehdot: sen on kohdistuttava elantoon, koulutukseen tai kasvatukseen.

– Niitä ei voi antaa suoraan rahana lapsen tilille niin, että lapsi käyttää rahat mihin tahansa. Esimerkkejä ovat lukukausimaksun maksaminen suoraan oppilaitokselle ulkomaille, ruokaostosten maksaminen, jääkaapin täyttäminen tai vuokran maksaminen lapsen puolesta, Kosonen kuvailee.

Kuten veroasioissa yleensä, myös elatuslahjan kanssa on oltava varma, että se täyttää ehdot. Lapsen sähkölaskuja tai vuokria voi maksaa hänen puolestaan, mutta rahan on mentävä todistettavasti suoraan laskuttajalle, ei lapsen tilin kautta.

Myös lapsen kotiin saa ostaa huonekaluja ja muuta irtaimistoa, kunhan arvo ei ylitä 7 500 euroa. Kallisarvoisia lahjoja, kuten autoa tai asuntoa, ei katsota tavanomaiseksi elatusmenoksi.

– Tapauskohtainen harkinta korostuu. Esimerkiksi kalliiden ulkomaanmatkojen kustantaminen lapselle ja koko perheelle ei lähtökohtaisesti ole tätä.

Uusperheissä perimysjärjestys tunnetaan huonosti

Ikävä tosiasia on, että aina perinnönjättäjän toiveet perinnön kohdistumisesta eivät toteudu. Asiantuntijat kannustavat ennen kaikkea huolelliseen ennakkosuunnitteluun ja avoimeen keskusteluun.

Perinnönjättäjän olisi hyvä muodostaa jo etukäteen käsitys siitä, ketkä kuuluvat kuolinpesän osakkaisiin, jotta voidaan valmistautua valistuneesti, sanoo Eläkeliitto ry:n vanhusasiamies Irene Vuorisalo.

– Epäselvyyttä voi olla siinä, ketkä kuolinpesän osakkaita ovat, koska perhesuhteet ovat monimutkaistuneet: voi olla useita avioliittoja, avoliittoja sekä lapsia eri liitoista.

Uusperheissä korostuu se, että perimysjärjestys tunnetaan huonosti, toteaa myös Kosonen.

– Monelle voi tulla yllätyksenä, että omaisuus saattaakin päätyä uuden puolison lapsille – riippuen esimerkiksi siitä, kumpi puolisoista kuolee ensin ja onko avio-oikeutta rajattu.

– Siksi etukäteissuunnittelu on tärkeää: oma tahto toteutuu ja ymmärretään, minne omaisuus päätyy.

