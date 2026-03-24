Pääministeri ja valtiovarainministeri kertovat, että hallitus keskustelee mahdollisista energiakriisin vaatimista toimista.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus käy tällä hetkellä keskusteluja siitä, miten Suomi voisi valmistautua Lähi-idän sodan aiheuttamaan energiakriisiin.
Orpo ei halunnut ottaa eduskunnassa tiistaina kantaa siihen, millaisia yksittäisiä toimia hallitus voisi tässä vaiheessa harkita.
Orpo torjui eilen MTV Uutisille Ruotsin hallituksen valmisteleman polttoaineverojen väliaikaisen kevennyksen.
Myös valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi hallituksen parhaillaan keskustelevan mahdollisista toimista.