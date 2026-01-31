Muusikko Tommi Läntinen ja hänen puolisonsa Helena Åhman vierailivat Huomenta Suomessa ja kertoivat, miten he tapasivat toisensa.

Rokkari Tommi Läntinen toi Huomenta Suomen lähetykseen perjantaina 30. tammikuuta mukanaan puolisonsa Helena Åhman. Åhman on ammatiltaan työpsykologian tohtori, tietokirjailija ja valmentaja.

Kaksikko kertoo tavanneensa noin viisi vuotta sitten Tuukka Temosen studiossa.

– Siellä kuvattiin sellaista pilottiohjelmaa. Olin siinä puhumassa ja Tommi oli musisoimassa. Siinä sitten huomasimme, että tässä on nyt jotain energiaa, Åhman paljastaa.

– Meillä on yhteinen ystävä, joka toimi siinä välikätenä. Hänen kautta vaihdoimme numerot, Läntinen lisää.

– Sain Tommilta viestin, että hän on kuullut, että kahvihammasta voisi kolottaa. Menimme sitten kahville ja siitä se lähti, Åhman kertoo.