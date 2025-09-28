Kimmo Vehviläinen kannustaa työpariaan Minna Kuukkaa TTK-taipaleella.

Radiojuontaja Kimmo Vehviläinen saapui näyttävästi Tanssii Tähtien Kanssa -studiolle sunnuntaina 21. syyskuuta. Vehviläisellä oli mukanaan näyttävä kannustuskyltti, jossa luki "Go Minna".

Vehviläinen oli tietysti paikalla kannustaakseen kollegaansa Minna Kuukkaa ja tämän tähtiopettaja Mikko Ahtia.

– Olen faniryhmän puheenjohtaja. Olemme täällä tällaisena kahden hengen fanijoukkona, meidän aamushow'n tuottaja Jenni on mukana ja tultiin kannustamaan Minnaa.

Mukana ollut kyltti olikin tuottajan, ei Vehviläisen kättenjälkeä.

Vehviläinen myöntää, ettei ole koskaan katsonut TTK:ta yhtä paljon, kuin tällä kaudella, eikä hän ollut aiemmin paikan päälle etsiytynyt sitä katsomaan. Paikalla oleminen tuntui jännittävältä, mutta Kuukan puolesta Vehviläinen ei hermoillut.

– Minna on nyt jo näyttänyt sen, mikä rytmiikka hänellä on, miten luontevaa hänen tanssiaan on katsoa, niin meillä on sillä tavalla levollinen mieli.

Kuukan tanssiprojekti on vahvasti läsnä myös silloin, kun kaksikko tekee yhdessä radiotöitään. Vehviläinen teki taannoin havainnon, jonka myötä ymmärsi touhun rankan puolen.

– Laitoin someenkin sellaisen kuvan Minnan kassista, jossa on hänen rakkolaastarit, kun hänellä on valehtelematta 25 pakettia erilaisia rakkolaastareita ja teippiä, millä hän joka päivä teippailee jalkojaan.

– Joka aamu hän lähtee tasan kymmeneltä tanssitreeneihin, kun meidän lähetys loppuu, maanantaista perjantaihin. Se on tosi hc.

Vehviläinen kuvailee Kuukan olevan "maailman rennoin tyyppi", mutta ensimmäinen TTK-lähetys jännitti kuitenkin häntäkin. Sittemmin Vehviläinen on huomannut työparinsa rauhoittuneen.

– Nyt Minna on ollut taas oma itsensä. Selkeästi se alku oli paha kaikille varmaan.