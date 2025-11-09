



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Lakko kertoo mitä tapahtui TTK-lähetyksessä, jossa kertoi lapsettomuuden kokemuksestaan: "En pystynyt yhtään kuuntelemaan" 8:02 Tanssietkot: Ilman tanssitaustaa TTK-kisaan lähtenyt Lakko on yllättänyt monet Julkaistu 41 minuuttia sitten Aino Haili aino.haili@mtv.fi Eric "Lakko" Savolainen on tehnyt uhrauksia arkielämässään voidakseen olla täysillä mukana Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa. Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma on edennyt siihen pisteeseen, että jäljellä on enää kolme suoraa lähetystä ja viisi tähtiparia. Yksi jäljellä olevista tähtioppilaista on tubettaja Eric "Lakko" Savolainen, joka on yllättänyt syksyn aikana monet: niin katsojat kuin itsensäkin. Lakolla ei ole minkäänlaista tanssitaustaa, mutta hänen ja tähtiopettaja Kastanja Rauhalan esitykset ovat kirvoittaneet tuomareilta jo kymppejäkin. Ylistävää palautetta on tullut viikosta toiseen niin TTK-studiossa kuin sen ulkopuolellakin. – En tiedä, teen vaan joka viikko parhaani, se on tavoitteeni aina ja siihen pyritään. En sillä tavalla ajattele sen enempää omaa edistymistäni, kuin tuon kautta, Lakko pohtii, kun puheeksi tulevat hänen edesottamuksensa parketilla. Mahdollistaakseen tanssiharjoitustensa sujuvuuden Lakko on asunut syksyn ajan parhaan ystävänsä Juuso "Herbalisti" Karikuusen luona. Puitteet ovat olleet kunnossa.





– Olen saanut sieltä työhuoneen käyttöön, olen raahannut oman koneen ja vehkeet sinne, kuvauslaitteet sun muut löytyykin jo melkein sieltä, on ollut helppoa vaan integroitua sinne asuntoon.

– Yhteiselo on sujunut tosi kivasti. Tehdään ruokia yhdessä silloin tällöin, joskus minä otan ruokavastuun, joskus Herba. Sitten kaikki asumisjärjestelyt, muutenkin tämä kämppiselämä on sujunut tosi kivasti.

Lakko asuu muuten puolisonsa kanssa Tampereella. TTK:n ajan Lakko on ollut vaimonsa kanssa etäsuhteessa. Koti-ikävääkin Lakko on potenut.

– Onneksi käyn kotona aina viettämässä sen vapaapäivän, useimmiten lauantain. Siellä sitten pyrimme vaimon kanssa ottamaan kaiken ajan, ilon ja energian yhdessä, teemme juttuja ja nautitaan. Koitetaan kerätä energiaa.

Pariskunnalle tilanne on kuitenkin entuudestaan tuttu, sillä heidän yhteinen taipaleensa alkoi aikanaan etäsuhteena.

Kauden alussa Lakko jakoi TTK:n oma tarina -teeman jaksossa henkilökohtaisen asian hänestä ja puolisostaan kertoen, että he ovat kokeneet lapsettomuutta.

Samassa jaksossa Lakko ja Rauhala tanssivat erittäin tunteikkaan hitaan valssin. Lakko kertoo saaneensa äärimmäisen paljon palautetta sekä tanssista, että jakamastaan omasta tarinasta.

– Siitä tulee edelleenkin palautetta, mutta kyllä se livepäivän jälkeinen hetki, se palautevyöry oli jotenkin, se tietyllä tapaa tuntui tosi painavalta, koska sitä tuli niin paljon, mutta samaan aikaan ihanalta.

Lakko ja Kastanja Rauhala ihastuttivat ja liikuttivat tanssimalla hitaan valssin Adelen Skyfall-kappaleeseen oma tarina -teeman jaksossa.MTV / Katja Tamminen

Lakon saamassa palautevyöryssä toistuivat ihmisten kiitokset siitä, että hän jakoi oman kokemuksensa asiasta, jonka kanssa moni muukin kamppailee.

Tubettajan mukaan hänelle oli etukäteen selkeää, että hän haluaa kertoa oma tarina -jaksossa jotain hyvin henkilökohtaista. Hän oli joitakin vuosia aiemmin kertonut siitä myös omalla Youtube-kanavallaan. Kun lähetyspäivä sekä hänen ja Rauhalan tanssin hetki koittivat, tunteita piti pidätellä.

– Täytyi vain pysyä kylmänä, piti ajatella vain sitä suoritusta. En pystynyt esimerkiksi yhtään kuuntelemaan niitä inserttejä ja kaikkia muita, mitä siellä taustalla pyöri. Olin hetkessä siinä parketilla ja valmistauduin Kastanjan kanssa vetämään sitä. Siinä me vain poissuljettiin kaikki muu, ja ehkä vaan jotenkin vitsailtiin siinä keskenään, puhuttiin niitä näitä, pidettiin ajatukset muualla.

Kun tähtipari pääsi tanssimaan, tuntui se Lakon mukaan uskomattomalta.

– En pysty kuvailemaan sitä fiilistä siinä tanssin aikana, koska se oli jotenkin tosi voimakas tunne. Kävin läpi kylmiä väreitä ja kaikkia muita, kun se biisi pauhasi taustalla. Ja kun yleisö lähti mukaan siihen, oli se nosto. Se oli niin, alkaa nytkin tulla tunteet pintaan, kun ajattelen sitä hetkeä. Se oli tosi jotenkin voimakas hetki.

Yllä olevalla videolla Lakko kertoo tarkemmin, millainen tämä TTK-syksy on hänelle ollut.

Tanssii Tähtien Kanssa su klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.